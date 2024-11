Bayernu derbi z vodilnimi, Olympiacos znova dobil grški derbi

Derbi osmega kroga košarkarske lige je bila tekma Žalgiris - Bayern. Ja, prav ste prebrali. Vsaj če pogledamo na lestvico. Ekipa iz Kaunasa je bila s šestimi zmagami vodilna, njen tekmec iz Münchna pa je bil eden od štirih, ki je imel pet zmag. Preostale tri so bile bolj pričakovane: Panathinaikos, Barcelona in Fenerbahče. Za svojo šesto zmago je Bayern Litovce premagal s 77:74. Že peti poraz je doživel Real Madrid. V petek sta grški derbi odigrala Panathinaikos in Olympiacos. Slednji so derbi v evroligi dobili še sedmič zapored, tokrat s 94:89. Sta pa do šeste zmaga prišla Barcelona in Fenerbahče.

Bayernova dvorana je bila za četrtkovo tekmo z Žalgirisom razprodana. S povprečjem 88,3 točke na tekmo je bila münchenska ekipa po sedmih krogih celo najbolj napadalna v ligi, Žalgiris pa se je lahko pohvalil z najboljšo obrambo, saj je na tekmo dobil v povprečju samo 71,4 točke. Najboljši posameznik v vrstah Žalgirisa Sylvain Francisco je v pretekli sezoni igral prav za Bayern. Trener litovske ekipe Andrea Trinchieri je še pred dvema letoma vodil bavarsko moštvo. Tekma je bila torej res nekaj posebnega, zmaga pa je ostala doma. Šele drugič v sezoni so torej parket sklonjenih glav zapustili igralci Žalgirisa, bilo je 74:77. Za Bavarce je bila to peta zaporedna zmaga. S 24 točkami je bil prvi strelec tekme Bayernov Carsen Edwards, Francisco je dal 20 točk.

Crvena zvezda - Alba Berlin Foto: Guliverimage Crvena zvezda je na osmi tekmi zmagala četrtič. Z 92:71 je premagala berlinsko Albo. Imela je šest dvomestnih košarkarjev, s 15 točkami je bil njen najboljši strelec nekdanji član Olimpije Codi Miller-McIntyre. Za Albo je 14 minut odigral tudi Žiga Samar, a se ni vpisal med strelce, imel pa je dve asistenci in tri ukradene žoge.

Partizan je gostoval v Parizu in v končnici tekme doživel šesti poraz (74:71). Pri domačih je bil s 17 točkami najbolj razpoložen Nadir Hifi, za Srbe pa je Carlik Jones zbral 20 točk, deset podaj in osem skokov. Za Partizan je bil to četrti zaporedni poraz, Francozi pa so se veselili četrte zmage v nizu.

Že peti poraz je doživel Real Madrid, ki je za zdaj na mestih, ki ne prinašajo končnice. S 85:76 je bil boljši Milano. Z 22 točkami je bil najboljši strelec italijanske ekipe Neno Dimitrijević. Slovenski reprezentant Josh Nebo ni bil v postavi Milana.

Pred tem krogom tretji na lestvici Panathinaikos je v domači dvorani izgubil z velikim grških tekmecem Olympiacosom. V evroligi je PAO, kjer dela Sani Bečirović, z Olympiacosom izgubil še sedmič zapored. Even Fournier je bil z 22 točkami najboljši strelec zmagovalne ekipe, Sasha Vezenkov jih je dal 20. Pri Panathinaikosom je bil z 20 točkami najuspešnejši Kendrick Nunn. Do šeste zmage sta prišla Fenerbahče in Barcelona. Turška ekipa je tesno s 77:73 premagala Asvel, katalonska pa visoko Baskonio z 91:68.

Izraelci navijačem odsvetovali ogled tekme v Bologni

Izraelski svet za nacionalno varnost je pozval svoje državljane, naj se ne udeležijo tekme Maccabi - Virtus v Bologni oziroma naj ne nosijo izraelskih ali judovskih simbolov, potem ko so bili v Amsterdamu v četrtek napadeni izraelski nogometni navijači. Ker po internetu še naprej krožijo pozivi k nasilju nad Judi in Izraelci, je na terenu večja prisotnost policije, kot je bilo predvideno. Košarkarji Maccabija so za čas bivanja v Bologni prejeli osebno spremstvo in varnostno zaščito.

Evroliga, 8. krog

Četrtek, 7. november:

Petek, 8. november:

Lestvica: