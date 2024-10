Samar še ni stopil na parket, njegova Alba poražena

Z obračunom med Anadolu Efesom in Barcelono se je začel šesti krog evrolige. Katalonci so slavili s 97:88. Zatem je Alba Berlin z Žigo Samarjem, ki se je po poškodbi vrnil v ekipo, a danes še ni stopil na parket, gostila Paris in izgubila s 83:92. Real Madrid je izgubil na gostovanju pri pri Olympiacosu (69:79), Olimpia Milano Josha Neba (8 točk, 6 skokov) pa je s 83:88 izgubila pri Baskonii.