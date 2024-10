Samar se je vrnil, a s soigralci visoko izgubil, Žalgiris na vrh, Real nadigral Crveno zvezdo

Slovenski košarkar Žiga Samar se je po poškodbi vrnil v tekmovalni ritem in z berlinsko Albo visoko izgubil pri Baskonii (57:80), tako da s soigralci ostajajo na zadnjem mestu. Samar je v petih minutah vpisal dve točki in skok. Na prvo mesto je skočil Žalgiris, ki je za četrto zmago z 78:63 premagal Maccabi. Četrto zmago je Crveni zvezdi preprečil Real Madrid, ki je doma slavil s 95:72. Do zmage sta v četrtek prišla še Anadolu Efes in Paris.

Žalgiris je pot do četrte zmage v evroligi tlakoval z odlično prvo četrtino (26:7). V petek se mu lahko na vrhu pridružita še Barcelona in Fenerbahče, dvoboj pa čaka še Bayern in Olympiakos.

Katalonci bodo gostili Asvel Villeurbanne, turški predstavnik pa se bo prav tako doma pomeril proti branilcu naslova Panathinaikosu.

Lanski finalist Real je zabeležil tretjo zmago in ima zdaj enak izkupiček kot njegov današnji tekmec iz Beograda. Madridčani so proti Crveni zvezdi polčas dobili s 46:29 in mirno krmarili do zmage. S 17 točkami se je izkazal Džanan Musa.

Do tretje zmage v sezoni sta prišla tudi Baskonia in Anadolu Efes. Prva je z 80:57 premagala Albo Berlin, pri kateri je pet minut na parketu prvič po poškodbi prebil Žiga Samar. Dosegel je dve točki in skok. Anadolu Efes pa je v gosteh s 96:84 ugnal Olimpio Milano. Slovenski reprezentant Josh Nebo za italijansko zasedbo zaradi poškodbe ni igral.

Na edini preostali tekmi je francoski derbi dobil Pariz, ki je s 87:80 v gosteh ugnal Monaco in mu preprečil skok na vrh lestvice. T.J. Shorts je za ekipo iz francoske prestolnice dosegel 28 točk in deset podaj.

Peti krog se je začel v sredo z obračunom med Partizanom in Virtus Bologno. Zmage s 70:69 so se v Beogradu veselili košarkarji italijanskega kluba, ki so bili uspešni prvič v sezoni, in Partizan je zdaj ob dveh zmagah pri treh porazih. Na koncu je odločilen koš na obračunu med Partizanom in Virtusom dvanajst sekund pred koncem dosegel Will Clyburn, ki je zadel za 70:69 in bil s 27 točkami tudi najučinkovitejši košarkar na parketu. Partizan je imel nato še priložnost za zmago, a je bil neuspešen, najbolj razpoložen je bil na koncu Tyrique Jones z 20 točkami.

V petek se obeta poslastica med Fenerbahčejem in Panathinaikosom.

Evroliga, 5. krog

Sreda, 23. oktober:

Četrtek, 24. oktober:

Petek, 25. oktober:

Lestvica: