Dragić se bo poslovil v družbi velikih: v Stožicah Dončić, Jokić, Antetokounmpo ...

Kapetan zlate slovenske košarkarske reprezentance iz leta 2017 Goran Dragić je prvič po najavi uradnega konca kariere stopil pred slovenske predstavnike sedme sile in spregovoril o poslovilni tekmi, ki bo 24. avgusta v Stožicah. Na njej bodo prisotni številni zvezdniki košarke, ki bodo razlog več za nakup vstopnice. Izkupiček od prodaje bo šel v dobrodelne namene. In kaj bo počel Gogi po koncu kariere? Najprej si bo vzel leto za odklop, a si bo medtem skušal postlati prostor v klubu Miami Heat, ki mu je tako prirasel k srcu.

"Mislim, da je prišel čas, da zaključim športno pot. Mislim, da je trajala dovolj dolgo, 20 let. Veselim se spektakla in izziva na moji poti. Želel sem, da odigram poslovilno tekmo tam, kjer sem vse skupaj začel, odraščal. Da zvezdnikom pokažem, kako lepa je Slovenija. Da jim pokažem, od kod prihajam, od kod prihaja Luka Dončić," je dejal Goran Dragić, ki je sicer že nekaj dni prej najavil, da se bo od košarkarskega parketa uradno poslovil avgusta letos, ko bo v Ljubljani poslovilna tekma ob zaključku njegove športne kariere. Danes je postalo jasno, da se bo spektakel zgodil 24. avgusta.

Na njem bodo prisotni številni aktualni in upokojeni zvezdniki svetovne košarke. Na delu bodo tako Luka Dončić, Nikola Jokić, Giannis Antetokounmpo, Luis Scola, Jimmy Butler, Kevin McHale, Jeff Hornacek, Marc Gasol, Steve Nash, vsi zlati reprezentanti iz leta 2017, ko je Slovenija zgodovinsko stopila na vrh Evrope.

Predstavnik organizatorja Matej Avanzo je dal vedeti, kaj se bo v dveh dneh dogajalo: "Košarkarski kamp Gorana Dragića bo 23. avgusta, kakor tudi dobrodelna večerja, kjer se bodo zbirala sredstva. V soboto, 24. avgusta, bo v dvorani Stožice veliki spektakel, poslovilna tekma Gorana Dragića v še ne videni atmosferi. Pripravljamo tudi vizualne in glasbene efekte".

Začetek prodaje vstopnic bo stekel v februarju, izkupiček dogodka bosta prejeli dobrodelni organizaciji Program botrtsvo v športu (80 odstotkov) in Fundacija Gorana Dragića (20 odstotkov izkupička). "Želim si le eno stvar. Da zberemo čim več sredstev in da se imamo dobro," je dejal Dragić.

Sedemintridesetletni Dragić, ki se bo v zgodovino za vedno vpisal kot eden najboljših slovenskih košarkarjev, je kariero začel pri Iliriji, jo nadaljeval pri Slovanu, od koder se je preselil k takratni Tau Ceramici. Po španski epizodi je zaigral tudi za ljubljansko Olimpijo in bil leta 2008 izbran na naboru severnoameriške lige NBA. Tam je nosil drese Phoenix Suns, Miami Heat, Houston Rockets, Toronto Raptors, Brooklyn Nets, Chicago Bulls in Milwaukee Bucks, najboljše predstave v ligi NBA pa je nanizal v dresu Miamija, s katerim je leta 2020 v finalu proti LA Lakers ostal brez tako želenega šampionskega prstana. Kot prvi Slovenec je leta 2018 zaigral na tekmi All-Star.

Počitek od košarke, v kateri bo ostal. Najraje bi v vrstah Miami Heat

Dolgo je bil tudi nenadomestljiv član slovenske izbrane vrste, s katero je leta 2017 osvojil naslov evropskega prvaka in postal tudi najkoristnejši igralec prvenstva. Njegova zapuščina 90 uradnih nastopov, 1095 točk na uradnih tekmah in 1760 točk na vseh obračunih je v slovenski košarki pustila neizbrisen pečat.

V zadnjem obdobju je na njegov naslov prišlo ogromno ponudb iz Evrope, a se ni odločil za nobeno: "Pošten bom. Imel sem ponudbe iz Milana, Madrida, Panathinaikosa, Barcelone … Nikoli si nisem želel nazaj v Evropo. Nisem želel biti brez družine. Edina možnost je bila Miami, s katerim sem bil v pogovorih. Na koncu se ni izšlo, saj imajo preveč igralcev pogodbeno vezanih. V tem času sem bil doma, treniral sem vsak dan, še zdaj. Želel sem biti poleg otrok. Vsak dan sem jih peljal v šolo in šele zdaj vidim, koliko časa sem v karieri izgubil. To je tisto, kar je glavni razlog, da sem se upokojil. Pa tudi zdravje, moje levo koleno namreč ni v najboljšem stanju."

Na vprašanje Sportalove novinarke Špele Lenart, kaj bo počel po koncu kariere, je odgovoril: "Ko pridem v Miami imam sestanek. To je vse, kar vem. S trenerjem Ericom Spoelstro se bom dobil. Verjame, da je ta sestanek prijateljske narave. Bom pa potipal kaj in kako. Osebno si želim eno leto imeti čas zase in družino. Tega se najbolj veselim. Želim pa ostati v košarki. Kot trener se ne vidim. Mislim ,da to vzame preveč časa. Morda v kakšni drugi luči."

