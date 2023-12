Zlati kapetan na poseben način napovedal dokončno slovo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kapetan zlate slovenske košarkarske reprezentance z Eurobasketa 2017 Goran Dragić bo poleti tudi uradno končal svojo kariero, avgusta 2024 pa bo v Ljubljani organiziral poslovilno tekmo ob zaključku športne kariere. Dogodek bo trajal dva dni, prisotni pa bodo tudi številni zvezdniki, so sporočili organizatorji, podjetje Spontanzo in Fundacija Goran Dragić.

Vsega lepega je enkrat konec, kar je na svoji koži izkusil tudi eden najboljših slovenskih košarkarjev vseh časov Goran Dragić, ki bo poleti s poslovilno tekmo naredil križ čez svojo dolgo in bogato kariero. Sedemintridesetletni Dragić je v tej sezoni brez kluba, nazadnje pa je v prejšnji sezoni nosil dres Milwaukeeja. Poleti naj bi bil v pogovorih za vrnitev k Miamiju, a do dogovora na koncu ni prišlo. Dragić je sicer že lani v pogovoru tudi za Sportal razkril, da si želi na parketu vztrajati še eno sezono, zdaj pa je s posebnim dogodkom tudi uradno napovedal, da bo poleti košarkarske copate postavil v kot.

Podrobnosti bo Goran Dragić predstavil naslednji četrtek na novinarski konferenci v Ljubljani. Dogodek bo podprla tudi ljubljanska občina. Poleg Dragića bosta na novinarski konferenci prisotna ljubljanski župan Zoran Janković in predstavnik organizatorja Matej Avanzo. Govorili bodo o uradni poslovilni tekmi, dvodnevnem dobrodelnem dogodku, razlogih za organizacijo Gogijevega košarkarskega slovesa, natančnem datumu avgustovskega dogodka, začetku prodaje vstopnic in razkrili nekaj zvezdniških udeležencev športnega spektakla. Izkupiček dogodka bosta prejeli dobrodelni organizaciji, ki ju bo izbrala Fundacija Goran Dragić, so organizatorji še dodali v sporočilu za javnost.

Za Slovenijo je zbral 90 uradnih nastopov, nazadnje je slovenski dres nosil na lanskem Eurobasketu. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

V zadnjih dveh sezonah je bil član štirih ekip (Toronto, Brooklyn, Chicago, Milwaukee), kjer pa ni našel tistega, kar je iskal. Najboljše predstave v ligi NBA je nanizal v dresu Miamija. Leta 2017 je slovenski branilec naravnost blestel, v povprečju je dosegal 20,3 točke, 5,8 podaje in 3,8 skoka, medtem ko je bil leta 2018 izbran za tekmo All-Star. Izkušeni slovenski košarkar je v dresu Miamija blestel tudi v končnici leta 2020, ko je dosegal po 19,1 točke, plus 4,4 podaje in 4,1 skoka, potem ko se je Heat prvič po letu 2014 uvrstil v finale, tudi na krilih predstav izjemnega Dragića, ki mu je na koncu načrte v velikem finalu proti LA Lakers prekrižala poškodba.

Vrsto let pa je bil nenadomestljivi član slovenske izbrane vrste. Zlati kapetan, MVP, košarkar z največ nastopi na uradnih tekmah in najboljši strelec slovenske izbrane vrste vseh časov je reprezentančni dres v drugem poskusu letos poleti tudi uradno dokončno postavil v preteklost. 90 uradnih nastopov, 1.095 točk na uradnih tekmah in 1.760 točk na vseh obračunih je zapuščina, ki je v slovenski košarki pustila neizbrisen pečat.

