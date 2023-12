Luka Dončić je bil po tekmi zelo besen #video

Luka Dončić je v noči na četrtek še enkrat več prikazal izjemno predstavo, potem ko je na tekmi s Cleveland Cavaliers v svojo statistiko dodal 39 točk, 7 skokov in 6 asistenc. Ljubljančan je na parketu preživel 36 minut.

Luka Dončić ni mogel skriti razočaranja

Kljub še eni izjemni predstavi najboljši slovenski košarkar po tekmi vsekakor ni mogel biti zadovoljen, saj so Mavericks po prvem polčasu vodili že za več kot 20 točk ter potem v zadnji četrtini povsem popustili in tekmo izgubili s 110:113.

Dončić ob zadnjem zvoku sirene ni mogel skrivati razočaranja, njegove frustracije pa so se nadaljevale tudi na hodniku American Airlines Centra. Luka Dončić je po tekmi povedal, da so slabo igrali in za slabo zadnjo četrtino tudi sam prevzema odgovornost.

Luka was pissed LMFAOOOOOO pic.twitter.com/53fURG9Mqp — ᴅ ʀ ᴇ ᴡ (@FeelLikeDrew) December 28, 2023

Zadnji napad se ni izšel

To je bil za košarkarje Dallasa boleč poraz. Cleveland Cavaliers so imeli dobrih deset sekund pred koncem možnost povečati vodstvo, a je Georges Niang zgrešil oba prosta meta in domačim košarkarjem dal možnost, da izsilijo podaljšek. V zadnjem napadu sta ga igralca Clevlanda tesno pokrila, tako da je moral žogo podati do Setha Curryja. Ta ni mogel normalno metati, saj je njegov met blokiral Max Strus.

V noči na petek jih čaka težka naloga

Za Dallas je bil to to trinajsti poraz, na svojem računu pa ima 18 zmag. Mavericksi se trenutno na šestem mestu zahodne konference. Dončića in druščino v noči na petek čaka zahtevna tekma, potem ko bodo gostovali pri najboljši ekipi zahodne konference Minnesoti.

