Upravni odbor lige NBA je odobril prodajo moštva Dallas Mavericks družinama Adelson in Dumont, danes poročajo ameriški mediji. V dresu Dallasa blesti slovenski košarkarski as Luka Dončić, vrednost franšize pa finančna revija Forbes ocenjuje na 4,5 milijarde dolarjev. Mavericks so tako sedmo najdražje moštvo lige NBA.

Iz ameriške košarkarske lige NBA so danes sporočili, da je njen upravni odbor soglasno odobril prodajo moštva Dallas Mavericks Miriam Adelson in Sivanu ter Patricku Dumontu.

Skupina bo imela zdaj 73-odstotni delež v ekipi, trenutni večinski lastnik Mark Cuban pa bo obdržal 27-odstotni manjšinski delež. Večinski delež Miriam Adelson, vdove igralniškega magnata Sheldona Adelsona, je ocenjen na 3,5 milijarde dolarjev, poročajo ameriški mediji.

Najnovejše Forbesove ocene franšiz lige NBA so Dallas Mavericks postavile na sedmo mesto, vrednost naj bi bila 4,5 milijarde dolarjev. Forbes je prav tako ocenil premoženje 78-letne Miriam Adelson. Po oceni Forbesa velja za peto najbogatejšo žensko na svetu, ki nadzoruje premoženje v višini 32,3 milijarde dolarjev. Cuban naj bi tudi zadržal nadzor nad športnimi odločitvami v klubu, za zdaj pa tudi ni nobenih znakov, da bi se klub po prodaji izselil iz Dallasa.

Adelsonova je postala tretja ženska, ki je glavna lastnica franšize v ligi NBA. Pred njo sta bili to Jeanie Buss z Los Angeles Lakers in Gayle Benson z New Orleans Pelicans. Adelsonova je vložila tudi veliko denarja v lobiranje, da bi država Teksas spremenila zakon in dovolila igre na srečo. Če bi se to zgodilo, bi Cuban s podjetjem Las Vegas Sands, ki ga po smrti Sheldona Adelsona vodi zet Patrick Dumont, sodeloval tudi pri izgradnji nove dvorane, v sklopu katere naj bi bila tudi hotel in igralnica.

Milijarder Mark Cuban je imel večinski delež v ekipi Dallas Mavericks od januarja 2000, ko je moštvo kupil za 285 milijonov dolarjev.

Preberite še: