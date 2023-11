Bo Dončićev Dallas dobil novega lastnika?

V ligi NBA, zlasti pa v Dallasu, je veliko prahu dvignila novica o morebitni prodaji večinskega deleža košarkarskega kluba Dallas Mavericks, ki je ocenjeno na 3,5 milijarde ameriških dolarjev.

Miriam Adelson, vdova kazino mogotca Sheldona Adelsona, prodaja delnice družbe Las Vegas Sands Corp. (ameriško igralniško in letoviško podjetje) v vrednosti dve milijardi dolarjev, da bi družina Adelson lahko pridobila večinski delež v moštvu Dallas Mavericks.

Potrebujejo tudi dovoljenje NBA

Po informacijah osebe, ki je seznanjena z načrti družine, naj bi bil 65-letni tehnološki milijarder Mark Cuban še naprej prvi mož franšize in imel nadzor nad vsemi košarkarskimi odločitvami. Oseba, ki ni želela biti imenovana, je prav tako dejala, da se pričakuje sklenitev posla v kratkem, medtem ko prodaja še ni bila javno objavljena.

Foto: Reuters

Las Vegas Sands je v torek v regulativni prijavi sporočil, da ima družina Adelson zavezujočo pogodbo o nakupu moštva, vendar ni bilo navedeno ime kluba. Načrtujejo, da bodo za nakup franšize uporabili izkupiček od prodaje delnic in lastna sredstva. Tudi če bi se omenjeni strani dogovorili za tovrsten posel, mora zeleno luč prižgati še vodstvo lige NBA.

Cuban, čigar premoženje je vredno približno 6,4 milijarde dolarjev, je Mavericks kupil od H. Rossa Perota ml. leta 2000 za 285 milijonov dolarjev. Pod njegovim lastništvom je moštvo z Dirkom Nowitzkim na čelu leta 2011 osvojilo naslov prvaka lige NBA. Medtem je Cuban dal vedeti, da se poslavlja od sodelovanja v šovu talentov Shark Tank na televizijski mreži ABC. V intervjuju za podcast je dejal, da načrtuje odhod po 16. sezoni.

Nobena od strani morebitne prodaje deleža Dallas Mavericks še ni komentirala. Predstavnik Sandsa in družine Adelson je zavrnil komentar, enako tudi liga NBA. Cuban in predstavniki za stike z javnostjo pri Mavericks prav tako niso odgovorili na prošnje za komentar. Prvi je o prodaji večinskega deleža pisal priznani ameriški košarkarski novinar Marc Stein.

Foto: Reuters

Kdo sploh je Miriam Adelson? Miriam je ameriška in izraelska zdravnica, specializirana za zdravljenje bolnikov z odvisnostmi, in vdova Sheldona Adelsona (izraelsko-ameriški poslovnež, investitor, politični donator in filantrop). Po moževi smrti leta 2021 je postala trenutna lastnica Las Vegas Sands, novembra pa so jo ocenili kot peto najbogatejšo žensko v Ameriki z neto vrednostjo 32,8 milijarde dolarjev.

Njen zet Patrick Dumont je predsednik podjetja Sands, ki ima v lasti kazinoje v Singapurju in Macauju. Čeprav so prodali prestižni Venetian Resort v Las Vegasu, družina ohranja tesne vezi z ameriško prestolnico hazardiranja. Lastniki so namreč časnika Las Vegas Review-Journal, prav tako pa ima podjetje v Las Vegasu še vedno svoj sedež.