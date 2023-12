Cleveland po neverjetnem preobratu v Dallasu ohladil Dončića

Košarkarji Dallasa so v zadnji letošnji tekmi na domačem parketu izgubili proti Clevelandu (110:113). Čeprav so v prvem polčasu vodili že za +20, Luka Dončić je v tem delu srečanja dosegel 29 od skupno 39 točk, so v zadnji četrtini povsem popustili in iz rok izpustili lepo prednost. Gostje so z delnim rezultatom 15:0 prišli do vodstva, povedli s 111:105, Seth Curry pa je ob zvoku sirene zapravil priložnost za podaljšek. Dončića, najbolj vročega strelca večera v ligi NBA, čaka nov zahteven izziv že v noči na petek, ko bo gostoval pri najboljši ekipi zahodne konference Minnesoti.

Dallas Mavericks : Cleveland Cavaliers 110:113 (39:27, 69:54, 90:82)

Dončić 39, Curry 19 (trojke 5/9), Hardaway Jr. 14, Exum 13; LeVert 29 (trojke 6/11), Allen 24, 23 sk., Okoro 22, Niang 16

Učinek Luke Dončića: 39 točk (za tri 3/10, za dve 11/19, prosti meti 8/10), 7 sk., 6 as., 2 ukr. žogi, 2 blok., 5 izg. žog v 36 minutah

Vrhunci dvoboja v Dallasu:

Dolgo časa je kazalo, da bo dvoboj v Dallasu minili v znamenju uspeha domače ekipe, ki se je proti Clevelandu za letos poslovila od domače dvorane American Airlines Center, a se gostje niso predali. Čeprav so v prvem polčasu ponudili bistveno manj in niso imeli odgovora na novo izjemno predstavo Luke Dončića, so v odločilnih trenutkih zadnje četrtine z izjemnim preobratom zaostanek 97:106 pretopili v zmago s 113:110, s katero so dokazali, da zmorejo zmagovati v nizu tudi brez kopice manjkajočih prvokategornikov. Čeprav so v Teksas prispeli močno oslabljeni, saj so manjkali najboljši strelec Donovan Mitchell (bolezen), Ty Jerome (gleženj), Darius Garland (čeljust), Evan Mobley (koleno) in še nekateri, jim to ni preprečilo novega uspeha, že šeste zmage na zadnjih sedmih tekmah, s katero so pokvarili letošnje slovo Mavericks od domačega občinstva.

Smejalo se je tudi Cubanu

Mark Cuban ni več večinski lastnik franšize Dallas Mavericks. Foto: Reuters

Sprva pa še zdaleč ni dišalo po takšnem razpletu. 24-letni slovenski zvezdnik je v prvem polčasu znova navduševal. Podobno kot na nedavnem gostovanju v Phoenixu, ko je v božični rapsodiji dosegel kar 50 točk, podelil pa še 15 asistenc, je blestel tudi proti Clevelandu. Za dvoboj je bil zaradi težav z levo stegensko mišico vprašljiv, a je junaško stisnil zobe in že v uvodni četrtini prispeval kar 20 točk. Gostom iz zvezne države Ohio je paral živce z neustavljivimi prodori in natančnimi meti iz igre. Znova je bil vroč, še tretjič zapored je v prvi četrtini dosegel vsaj 17 točk.

Clevelandu so pripadle le uvodne minute. Vodili so še z 7:4, nato pa so na krilih Ljubljančana na parketu zagospodarili Telički. Varovanci Jasona Kidda so povedli s 15:12, Dončić je že takrat prispeval 11 točk, nato pa se je razigral še Seth Curry. Ko mu je LD77 z novo čarovnijo, še eno v nizu atraktivnih asistenc, omogočil neoviran met za tri točke, brat zvezdnika Golden Stata Stephena Curryja pa je povišal prednost na 37:21, je dvorana norela od navdušenja.

Izjemna asistenca Luke Dončića, po kateri je Seth Curry zadel trojko:

LUKA DONCIC IS UNREAL



To je bila ena najlepših akcij večera. Med občinstvom se je takrat upravičeno smejalo tudi Marku Cubanu, ki si je s prodajo 73-odstotnega deleža franšize pošteno napolnil žepe. Bogati družini Adelson in Dumont sta mu odšteli 3,5 milijarde evrov, a bo še naprej nadzoroval športne odločitve v klubu.

Vrnitev Greena, Irving izpustil deseto tekmo zapored

V uvodni četrtini je po dolgem času za Dallas zaigral Avstralec Josh Green, tako da je trener Jason Kidd izmed (naj)boljših varovancev zaradi zdravstvenih težav pogrešal le še Kyrieja Irvinga, ki je zaradi poškodbe stopala izpustil že deseto zaporedno tekmo, ter Nemca Maxija Kleberja. Dallas je uvodno četrtino dobil s 39:27, Dončić pa si je nato privoščil krajši počitek.

Luko Dončića je med srečanjem pokrival tudi Isaac Okoro. Foto: Reuters

Njegovim soigralcem je šlo v nadaljevanju sprva odlično. Zadevali so za tri točke, povedli kar za +20 (50:30), a se zasedba Cavaliers ni predala. Znižala je na +7 (49:56), nato pa se je znova prebudil Dončić. Podobno kot na nedavnem gostovanju v Phoenixu je bil nezgrešljiv s črte prostih metov. Dallas je odgovoril z delnim rezultatom 9:0, vroči slovenski as pa je prvi polčas, čeprav je ob koncu zgrešil nekaj metov, končal pri izjemnih 29 točkah! Dallas si je priigral lepo prednost (69:54), dišalo je po domači zmagi.

Allen kraljeval pod košema, nato se je razigral še LeVert

Jarrett Allen je zbral 24 točk in kar 23 skokov, od tega devet v napadu! Foto: Reuters V nadaljevanju pa je Dallas izgubil tisto, kar ga je krasilo v prvem polčasu. Vse težje je dosegal koše, pri gostih, kjer je pod košem kraljeval Jarrett Allen, ki je na koncu zbral kar 24 točk in 23 skokov, pa se je razigral Caris LeVert. Cleveland je bil vse bližje. Gostiteljem je začel nagajati met z razdalje, zadevali so vse manj trojk, hkrati pa imeli vse več težav v obrambi, saj so stežka prihajali do skokov. Gostje so jih v napadu zbrali kar 18, Dallas le sedem. Še večja razlika je bila v skupnem številu skokov (57 proti 37 v prid Clevelanda), podobno je bilo tudi pri asistencah (33 proti 21).

Dončić, na katerem so gostje večkrat podvajali obrambo, je skušal po ustaljenem receptu takrat zaposliti soigralce, ki so se jim takrat ponujali neovirani meti, a žoga ni hotela skozi mrežico. Prednost Dallasa je padala, a jo je Curry z dvema zaporednima trojkama, pred tem so Mavericks zapored zgrešili kar 14 metov za tri točke, le povečal na 86:74. Do konca tretje četrtine je prednost padla na +8, Dončić je v tem delu srečanja prispeval pet točk, skupno je bil pri 34.

Pet črnih minut Dallasa, Cleveland naredil 15:0

Luka Dončić. ki je imel v zadnji četrtini nekaj pripomb na sojenje, se bo v noči na petek pomeril v gosteh z Minnesoto. Foto: Reuters V zadnjem delu srečanja, na katerem si je prvi zvezdnik Dallasa znova privoščil težko potreben počitek, so se gostje iz Clevelanda nekajkrat približali, a so Mavericks po edini trojki Danteja Exuma, ki je v začetni peterki dobil prednost pred Grantom Williamsom, še vodili za +8 (97:89). Ko pa se je vrnil na parket Dončić, so kmalu sledile črne minute Kiddove čete. Začelo se je z izgubljeno žogo Ljubljančana, nato je sledilo nekaj zgrešenih metov iz igre, podobno neuspešni so bili tudi njegovi soigralci, v tem obdobju pa so na plin stopili gostje, zaigrali na vse ali nič, in prek razigranih posameznikov, Caris LeVert je ob šestih trojkah končal dvoboj pri 29 točkah, mejo 20 točk pa je poleg dominantnega centra Allena presegel še Isaac Okoro (trojke 4/7), poskrbeli za preobrat.

V petih minutah so povsem ustavili napad Dallasa in z delnim rezultatom 15:0 zaostanek devetih točk (96:105) prelevili v vodstvo s 111:105. Gostitelji, ki so zgrešili deset zaporednih metov iz igre, so se znašli skoraj v brezizhodnem položaju, Cleveland je vodil s 113:107, a je nato Dončić s trojko le še povrnil nekaj upanja na čudežen preobrat. In res, ko je Georges Niang dobrih osem sekund pred koncem zgrešil oba prosta meta, čeprav ga v ligi NBA kar se tiče tega krasi izjemno visok odstotek, se je Dallasu ponudila priložnost. Natanko leto dni po nepozabnem podvigu Dončića proti New Yorku, ko je Dallas v zadnji minuti vstal od mrtvih in nadoknadil zaostanek devetih točk, Ljubljančan pa je zablestel s kar 60 točkami in veličastnim trojnim dvojčkom, je znova zadišalo po podaljšku.

Caris LeVert je bil največji junak zmage Clevelanda v Teksasu. Foto: Reuters

Dončić je krenil v zadnji napad, a so ga gostje odlično pokrili. S skrajnimi močmi je v zadnjih sekundah srečanja je podal žogo do Curryja, ki je do takrat metal trojke 5/8, a ni dobro sprejel žoge. Max Strus je blokiral njegov met iz težkega položaja, ostalo je pri 113:110 za Cleveland, Dallas se je tako od domače dvorane in leta 2023 poslovil z bolečim porazom.

Natanko leto dni od epske predstave proti New Yorku

Danes mineva natanko leto dni od Dončićevega epskega podviga proti New York Knicks. Takrat je slovenski as tekmecem nasul kar 60 točk, tem pa dodal 21 skokov in deset asistenc in kot sploh prvi košarkar v zgodovini lige NBA poskrbel za takšen trojni dvojček (60/20/10).

Kako se je Luka Dončić izkazal pred letom dni proti New Yorku:

V najmočnejši košarkarski ligi na svetu je zbral že 62 trojnih dvojčkov, domala na vsaki tekmi pa podre kakšnega od rekordov, bodisi lige, še pogosteje pa teksaške franšize. V torek je že presegel mejo deset tisoč doseženih točk v karieri in postal šele šesti igralec v ligi NBA, ki je dosegel petmestno število točk pred 25. rojstnim dnevom.

To mu je uspelo v 358. tekmi. Manj od njega so jih v preteklosti potrebovali le rekorder Wilt Chamberlain (236 tekem), Michael Jordan (303), Elgin Baylor (315), Kareem Abdul-Jabbar (319), Oscar Robertson (334) in George Gervin (355), Dončić pa se je na večni lestvici izenačil z Bobom McAdoojem (358). "Kralj" LeBron James je denimo za omenjeni dosežek potreboval 368 tekem.

