Detroit skuša preprečiti rekordni 27. poraz v nizu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Alec Burks in soigralci iz Detroita niso zmagali zadnjih 26 tekem.

Alec Burks in soigralci iz Detroita niso zmagali zadnjih 26 tekem. Foto: Reuters

V noči na sredo se v ligi NBA igra devet tekem, med njimi tudi dvoboj med Detroitom in Brooklynom, o katerem smo že pisali. Pistonsi namreč lahko doživijo 27. zaporedni poraz, kar bo novi mejnik za najdaljši niz zaporednih porazov v eni sezoni.

Detroit Pistons imajo po 29 tekmah le dve zmagi. Izgubili so zadnjih 26 tekem in si rekord za najdaljši niz zaporednih porazov zdaj še delijo, s Cleveland Cavaliers (2010/2011) in Philadelphio 76ers (2013/2014). V povprečju dosegajo 109,2 točki na tekmi.

Brooklyn Nets imajo 12 zmag več in so Pistonse to sezono že premagali – pred nekaj dnevi s 126:115. Takrat je dal za Netse Mikal Bridges 29 točk, v dresu Detroita pa Jaden Ivey 23.

Pozitiven rekord pa lahko doseže Trae Young. Na zadnjih sedmih tekmah je kot drugi v zgodovini dal po več kot 30 točk in po več kot 10 asistenc. To je pred njim uspelo Oscarju Robertsonu. Na tekmi proti Chicagu lahko zvezdnik Atlante tak statistični presežek doseže še a osmi zaporedni tekmi.

Liga NBA, 26. december:

Lestvica