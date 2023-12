Fantastična vrnitev Dončića, ki je le še streljaj od posebnega mejnika

Po odsotnosti zaradi lažje poškodbe stegenske mišice se je slovenski košarkarski virtuoz Luka Dončić vrnil na parket proti San Antonio Sprus in spisal izjemno predstavo. Ob visoki zmagi s 144:119 se je lahko pohvalil z 39 točkami in hkrati s trojnim dvojčkom, potem ko je zbral še 12 skokov in 10 asistenc. Povrhu vsega je bil streljaj od posebnega mejnika, saj mu do 10 tisoče točke v karieri manjka po novem le še 11 točk. Novinec pri Spurs Victor Wembanyama je tekmo izpustil, potem ko si je med ogrevanjem zvil gleženj. Milwaukee je blestel v MSG.

Po treh porazih in eni tekmi odsotnosti je Luka Dončić pomagal ekipi, da je spet prišla na zmagovalne tirnice. Z novim uspehom je Dallas prišel do 17. zmage – ob tem ima 12 porazov –, kar ga v zelo izenačeni zahodni konferenci uvršča na šesto mesto, ki še pomeni neposredno uvrstitev v končnico.

Pred božičnim večerom je Luka dodatno razveselil navijače Dallasa. Z novo veliko predstavo. Pred tekmo je bilo jasno, da mu do 10 tisoče točke v karieri manjka še 50 točk. Nekaj časa je bilo videti, da mu bo uspelo do tega mejnika priti v noči proti Spurs, a je na koncu zbral "le" 39 točk, 12 skokov in 10 asistenc. Tako je zdaj pri 9989 točkah v šestletni karieri.

Povrhu vsega se je lahko pohvalil z 62. trojnim dvojčkom, na prej omenjeni mejnik dosežnih točk pa bo moral počakati na tekmo proti Phoenix Suns, s katerimi se bodo Mavs pomerili v noči na torek.

Če je dan poprej ob odsotnosti Dončića glavni trener Dallas Jason Kidd na glas poudarjal, kako težko je igrati brez slovenskega zvezdnika – Dallas je namreč visoko izgubil na gostovanju pri Houston Rockets (96:122) -, je bil danes povsem drugačne volje.

"Sedeminsedemdeset," je Kidd spregovoril o razliki med obema večeroma in tako pokazal na Lukov dres s številko 77: "Tako je dober. Pa ne samo Luka, ampak tudi Dante Exum – imata pravo energijo in hkrati nadzor nad igro. Za razliko od prejšnje noči smo imeli tokrat bistveno boljši odstotek meta. Lahko bi se smilili sami sebi zaradi sinočnjega nastopa, a smo obrnili list. Prepotrebna zmaga je bila to pred božičem in gostovanjem v Phoenixu."

Mavericks so v četrti četrtini vodili s kar 41 točkami prednosti, na koncu pa je le ta padla na 25 (144:119). A ob polčasu ni kazalo na kaj takega, saj so gostje zaostajali za vsega šest točk (66:72). V tretji četrtini je nato sledil stampedo domačih, ki so v 12 minutah igre prišli do naskoka 31 točk in ta del igre dobili z rezultatom 45:20.

Dallas že lep čas igra vidno oslabljen, saj so tokrat manjkali številni ključni igralci - Kyrie Irving, Dereck Lively II, Josh Green in Maxi Kleber -, zato so takšne visoke zmage dobrodošle, da si prvi zvezdnik Dončić lahko v zadnji četrtini nekoliko odpočije. "Super. Vesel sem zaradi tega," je dejal.

Smola za prvi izbor Wembanyamo

Luka je imel veliko pomoč v Timu Hardawayju jr., ki je dosegel 23 točk, Avstralec Exum, ki blesti v tej sezoni, pa jih je prispeval 20. Njegove predstave so ob odsotnosti Irvinga zaradi poškodbe pete navdušile prvega moža stroke, zato mu namenja tudi toliko časa na parketu.

"Naredil je to, da smo ga uvrstili v začetno peterko in verjetno ga bomo obdržali v začetni peterki," je dejal Kidd ter nadaljeval: "Če bi bili jutri zdravi, bi začel skupaj s Kaijem in Luko. Ko imaš tri igralce, ki so spretni z žogo, vse skupaj olajša tudi Kaiju in Luki. Hkrati predstavlja velik pritisk na obrambo. Exum nam zelo pomaga." Exum je bil tudi tokrat raznovrsten, saj je tekmo končal s sedmimi skoki in štirimi asistencami, zadel pa je osem od desetih metov iz igre.

Teksaški dvoboj pa se je z vidika San Antonia začel neprijetno. Prvi nabor letošnje sezone Victor Wembanyama si je na ogrevanju zvil desni gleženj, ki ga je imel že poškodovanega na prejšnjih tekmah. In tako se je končalo gostovanje za mladega Francoza, ki je stopil na nogo pobiralca žog. "Nisem vedel, da se je poškodoval," je dejal Dončić: "Poškodoval se je na ogrevanju? To je smola. Vedno želiš igrati proti takšnim košarkarjem. Žalostno je to."

Kljub njegovi odsotnosti so se Spurs, ki so pri vsega štirih zmagah v tej sezoni, dobro borili do polčasa, v katerem je Luka dosegel 25 točk in bil tako na dobri poti, da spesni zgodovinski šov, saj je bil ravno toliko točk oddaljen od 10. točke v karieri. Na ta mejnik bo moral tako počakati nekaj dni, še pred tem pa se bo s partnerko Anamario in hčerkico Gabrielo veselil božičnih praznikov.

Milwaukee v derbiju preskočil Knicks

Jalen Brunson (36 točk) in Giannis Antetokounmpo (28). Foto: Reuters

V Madison Square Gardnu pa smo spremljali derbi vzhodne konference. Milwaukee Bucks (22 zmag, 7 porazov) z Giannisom Antetokounmpom sodijo v najožji krog favoritov sezone, New York Knicks (16-12) se počasi vračajo med boljše ekipe v ligi NBA. Julius Randle, Jalen Brunson in RJ Barrett z atraktivnimi akcijami vse bolj navdušujejo vselej polni Madison Square Garden, kjer znanih obrazov ne manjka, tokrat je bil med njimi denimo predani navijač Knicksov Ben Stiller.

Bucks so se v prvi četrtini priigrali devet točk prednosti, v drugi so domači vzpostavili ravnotežje in po 21 točkah Brunsona na glavni odmor odšli z zaostankom 54:62. A z izjemo Brunsona so vse do zaključka tretje četrtine domači košarkarji iz igre metali zelo slabo. Na drugi strani so bili Bucks neustavljivi, v tretji četrtini so dali kar 38 točk. Domači tako niso imeli nobenih možnosti za preobrat. Za zmago s 130:111 je kar pet košarkarjev Milwaukeeja dalo več kot 19 točk: Antetokounmpo 28, Bobby Portis 23, Kris Middleton 20, Damian Lillard in Malik Beasley pa po 19. V dresu Knicksov je Brunson tekmo končal s 36 točkami, Randle s 26, Barret pa s 13.

