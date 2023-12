Slaba novica za navijače Luke Dončića

Košarkarji Dallas Mavericks se bodo po dveh zaporednih porazih poskušali na gostovanju v Toyota Centru v Houstonu vrniti na zmagovite tirnice. A zasedbo Jasona Kidda čaka vse prej kot lahka naloga, sploh ker se je zasedba Dallasa v Houston podala zelo oslabljena. Dončić bo po obračunu z Memphisom na začetku decembra, ko se mu je rodila hči Gabriela, izpustil svojo drugo tekmo v sezoni. Poleg njega pa so na seznamu odsotnih tudi Kyrie Irving, Dereck Lively II, Josh Green, Maxi Kleber, pod vprašajem je nastop Setha Curryja, po novem pa je na seznamu poškodovanih še Dante Exum, ki je ob že tako številnih težavah s poškodbami na zadnjih tekmah prevzel pomembno vlogo v zasedbi iz Teksasa.

Dallasu ne bo mogel pomagati niti Dante Exum. Foto: Reuters

Dončić bo tako po napornem začetku sezone dobil nekaj oddiha, v povprečju v tej sezoni na parketu preživi kar 37 minut, v zadnjem mesecu pa njegovo povprečje znaša kar 40,4 minute na tekmo, tako da odločitev strokovnega štaba o dodatnem počitku slovenskega asa ne preseneča.

Dallas je po 27 odigranih tekmah pri izkupičku 16-11, kar ga trenutno uvršča na šesto mesto zahodne konference, Houston je na drugi strani na 25 tekmah zmagal trinajstkrat in je osmi. Rakete se v obračun z Dallasom sicer podajajo s popotnico treh zaporednih porazov, nazadnje so morali s 127:134 priznati premoč Atlanti, pred tem sta bila boljša tudi Cleveland in Milwaukee. Ekipi sta se v tej sezoni že pomerili, 28. novembra je Dallas na domačem parketu slavil s 121:115, Dončić pa je takrat ob zmagi prispeval 41 točk. Mavericks so sicer slavili na zadnjih štirih medsebojnih tekmah. Bo jim uspelo še v peto?

Liga NBA, 22. december:

Lestvica