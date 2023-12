Izziv za oslabljeni Dallas: zvezdniška ekipa, ki ni izgubila že osem tekem

Luka Dončić in soigralci v noči na četrtek (2.30) igrajo z ekipo, ki ima trenutno najdaljši aktiven niz zmag v ligi, z Los Angeles Clippers. Ti so nazadnje izgubili prvega decembra. Mavericks so v tem obdobju petkrat zmagali in štirikrat izgubili.

James Harden Foto: Reuters Ko so Los Angeles Clippers 1. novembra v svoje vrste pripeljali Jamesa Hardna, se je konkurenca zagotovo nekoliko zbala. A so nato izgubili šest tekem zapored. In smo mislili, da zvezdniška ekipa iz Staples Centra le ne bo tak strah in trepet. Očitno pa je le potrebovala čas. Na zadnjih 16 tekmah je izgubila samo trikrat. Še več: trenutno ima niz osmih zaporednih zmag, najdaljši aktivni niz zmag med vsemi klubi v ligi NBA. Še posebej na zadnjih dveh so blesteli v napadu, ko so dali Indiani 151 točk, New Yorku pa 144. Na lestvici zahodne konference so tako s 16 zmagami in desetimi porazi ujeli peti Dallas. In prav Luka Dončić in soigralci so njihov naslednji nasprotnik. Niso pa Clippers samo odlična napadalna ekipa, tekmeca lahko zelo dobro ustavijo tudi z obrambo. To je nenazadnje izkusil prav Dallas, ki je novembra proti njim izgubil z 88:107. To je bila tekma z najmanj doseženimi točkami Mavericksov v sezoni. Dončić jih je sicer dal skoraj toliko, kot znaša njegovo povprečje (32,9), 30 točk.

Los Angeles ima na voljo vse svoje zvezdnike, pri Dallasu pa bodo očitno še eno tekmo več izpustili Josh Green (komolec), Dereck Lively (gleženj), Maxi Kleber (prst) in Kyrie Irving (stopalo). Dončić je imel nekaj težav z boleznijo, a je na zadnji tekmi vseeno igral. Ob porazu proti aktualnemu prvaku Denverju s 104:130 je dal 38 točk in imel še 11 skokov in osem asistenc.

