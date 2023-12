V živo: zgodovinski podvig Dončića, ki je znova vroč v ligi NBA

V ligi NBA pravkar poteka poslastica v Denverju, na kateri se merita dobra prijatelja Nikola Jokić in Luka Dončić. Dallas Mavericks gostuje pri branilcih naslov Denver Nuggets brez številnih poškodovanih igralcev, Ljubljančan pa je pred tekmo prejel priznanje za najboljšega igralca tedna zahodne konference. To mu je uspelo že desetič v karieri. Od leta 2019 ga ni igralca, ki bi na zahodu prejel toliko tovrstnih priznanj. Dončić je na dan srečanja čutil slabost in preskočil jutranje ogrevanje, a ga to ni zmotilo do nastopa.

Denver Nuggets : Dallas Mavericks 51:41 * (28:20, -:-, -:-)

Gordon 10, Jackson 8, Caldwell-Pope 7, Jokić in Nnaji 6; Dončić 17, Powell 6

Učinek Luke Dončića: 17 točk (za tri 3/6, za dve 3/6, prosti meti 2/4), 4 sk., 6 as., 2 izg. žogi v 18 minutah

Velika prijatelja Nikola Jokić in Luka Dončić:

Pred srečanjem v Denverju:

Dobro obveščeni ameriški novinar Brad Townsend je na platformi X zapisal, da Luke Dončića ni bilo na jutranjem ogrevanju. "Povedali so mi, da se Dončić ni počutil dovolj dobro, da bi šel na jutranje ogrevanje, ampak pričakujejo, da bo nocoj lahko igral."

I’m told that Doncic was not feeling well enough to attend shootaround, but is expected to be able to play tonight. — Brad Townsend (@townbrad) December 18, 2023

Denver Nuggets je ekipa, ki pri vsakem nasprotniku vzbudi veliko motivacijo. Kako tudi ne, saj so aktualni prvaki lige NBA. In na zadnji tekmi so občutili veliko motivacijo nasprotnika, potem ko so klonili proti Oklahoma City Thunder. To je bil za Denver v tej sezoni šele drugi poraz na domačem parketu. V noči na torek se bodo poskušali izogniti tretjemu porazu pred domačim občinstvom. Naloga pa vendarle ne bo tako lahka, saj bodo gostili ekipo Dallas Mavericks na čelu z Luko Dončićem.

Dončić je bil imenovan za najboljšega igralca tedna Liga NBA je v ponedeljek objavila, da je slovenski košarkar Luka Dončić imenovan za igralca tedna zahodne konference najmočnejše košarkarske lige na svetu. To mu je uspelo še desetič v karieri. Noben drug igralec v zadnjih petih sezonah na zahodu ni osvojil toliko tovrstnih priznanj, je na svoji spletni strani zapisal Dallas Mavericks. Dončić je imel na tekmah proti Memphisu, Minnesoti, Los Angeles Lakers in Portlandu povprečje 36,8 točke (met iz igre 49%), 11,5 podaje, 8 skokov in 1,5 ukradene žoge. Makin’ history every night 🪄



Luka is your Western Conference Player of the Week! #MFFL pic.twitter.com/HxyvR9sdvP — Dallas Mavericks (@dallasmavs) December 18, 2023

Dallas je na zmagovalnem valu

Dallas je v zadnjem obdobju zmagal pet od svojih zadnjih šestih tekem. Nazadnje so v gosteh premagali Portland z izidom 131:120. Na tekmi je spet blestel Luka Dončić. Slovenski košarkarski dragulj, ki je dosegel trojni dvojček, (40 točk, 12 skokov in deset asistenc), nadaljuje svojo izjemno sezono, s tem pa ostaja kandidat za najkoristnejšega igralca v rednem delu sezone.

Za Ljubljančana je bil v tej sezoni to že peti trojni dvojček in 61. v karieri. V decembru pa je že drugič dosegel 40 točk. Dončić je sicer drugi strelec lige NBA, potem ko dosega 32,7 točke na tekmo in povprečno na parketu preživi kar 36,8 minute na tekmo. "Lažje je. Zadnje čase igram veliko minut, vendar se dobro počutim. Samo igram košarko, torej se odlično počutim," je povedal 24-letni novopečeni oče, ki je pred kratkim dobil hčerko Gabrielo.

Dereck Lively II je na zadnji tekmi igral le šest minut. Foto: Guliverimage

Zdesetkana klop Dallasa

Dončićeva igra na zadnji tekmi proti Portlandu je bila ključna, saj Dallas ni mogel oziroma še vedno ne more računati na Kyrieja Irvinga (ta bo spustil že peto zaporedno tekmo, op. p.), center Dereck Lively II pa je na zadnji tekmi odigral le šest minut, preden je zaradi poškodbe gležnja zapustil parket. Že pred tem niso mogli računati na Maxija Kleberja in Josha Greena.

Nikola Jokić je tudi v letošnji sezoni v izjemni formi. Foto: Reuters

Jokić in soigralci kot ranjeni levi

To pomeni, da se bodo morali Mavericks proti Denverju še bolj potruditi, saj so košarkarji Denverja po zadnjem porazu kot ranjeni levi. Nuggets so proti Oklahomi v zadnji četrtini vodili že za osem točk, vendar v končnici tekme niso pokazali prave igre. "To ni nekaj, kar običajno počnemo, da na koncu izgubimo žogo. To ni značilno za nas," je po tisti zmagi dejal Christian Braun iz Denverja.

To bo druga od treh tekem v rednem delu te sezone za Denver, ki je prvo tekmo dobil s 125:114. Glavno orožje Denverja bo nihče drug kot srbski košarkar Nikola Jokić, ki ima že sedmo sezono zapored deset trojnih dvojčkov in je prvi igralec v zgodovini NBA, ki mu je to uspelo.

