Najboljši v drugem polčasu ustavili Dončića in Dallas

Oslabljeni Dallas Mavericks (manjkali so Kyrie Irving, Maxi Kleber, Josh Green in Seth Curry) so v domači dvorani American Airlines izgubili s trenutno najboljšo ekipo zahodne konference lige NBA Minnesoto Timberwolves (101:119) in prekinili niz štirih zaporednih zmag. Luka Dončić je v 39 minutah na parketu dal 39 točk (na deveti tekmi v nizu je dosegel 30 ali več točk) in imel še 13 asistenc in šest skokov, a tudi osem izgubljenih žog.

Luka Dončič in Dallas Mavericks so bili v zadnjih dneh zelo vroči, saj so premagali Utah Jazz (147:97), Portland Trail Blazers (125:112), Memphis Grizzlies (120:113) in Los Angeles Lakers (127:125). Na vseh teh tekmah je blestel slovenski superzvezdnik, ki je zadnjo tekmo, na kateri je dosegel manj kot 30 točk, odigral 20. novembra proti Sacramentu (25 točk). V noči na petek pa je Dallas čakal spopad z najboljšo ekipo konference in lige, Minnesoto Timberwolves. Ta je v torek s porazom v New Orleansu (107:121) prekinila šest tekem trajajoč zmagoviti niz, pogrešala pa je svojega najboljšega strelca, 22-letnega Anthonyja Edwardsa. Tudi Jason Kidd zadnje čase nima mirnega spanca zaradi številnih poškodb. Pogreša Maxija Kleberja in Kyrieja Irvinga (stopalo), od petega decembra ne more računati na Josha Greena. Tokrat ni igral niti Seth Curry (gleženj), Derrick Jones jr. (kvadriceps) in Tim Hardaway jr. (hrbet) pa sta stisnila zobe.

Reid je zadel sedem trojk. Foto: Reuters Dallas je tekmo dobro odprl, povedel celo za 15 točk (17:2), že v drugi četrtini pa se je dvoboj začel obračati v prid Minnesote. Naz Reid, ki je eden najboljših šestih košarkarjev te sezone, je odigral še bolje kot na prejšnjih tekmah. Že v prvem polčasu je dal 19 točk, do konca 27, kar je rekord 24-letnikove kariere. Zadel je sedem trojk. Dvojnega dvojčka je dosegel Karl-Anthony Towns (21 točk in 17 skokov). Usoden ni bil niti slab met iz igre Anthony Edwardsa, ki je zadel le tri od 19 metov. Tekmo je končal z devetimi točkami in 11 skoki. Minnesota je tako zmagala s 119:101. Ima le pet porazov. To sezono se ji še ni zgodilo, da bi izgubla dveh tekem zapored.

Osem izgubljenih žog. Foto: Reuters Gostje so zadeli 13 trojk iz 31 poizkusov (45-odstotna uspešnost), domači pa zgolj sedem iz 32 (22-odstotna uspešnost). Dončić je zadel dve (sedem metov). Ljubljančan je tekmo končal z 39 točkami (15/27 met iz igre), zadel je vseh sedem prostih metov. V prvem polčasu, ki so ga dobili s 60:59, je dal 26 točk (met iz igre 9/15). Je pa izgubil kar osem žog (Dallas skupaj 15, prav toliko Minnesota). Timberwolves so druga najboljša obrambna ekipa v ligi (dobivajo po 105 točk na tekmo) in to so dokazali v drugem polčasu, ko so Maverickse omejili na vsega 41 točk. V tretji četrtini sta bili ekipi še poravnani na 74:74, nato pa je Minnesota naredila delni izid 8:0 in prednosti ni več zapravila. Povedla je tudi za 22 točk.

Dallas Maverickse naslednja tekma čaka v noči na nedeljo, ko odhajajo na zahodno ameriško obali, k Portland Trail Blazersom.

