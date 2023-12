Še korak bližje neslavnemu rekordu?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V noči na četrtek bo v ligi NBA na sporedu devet tekem. Košarkarji Detroit Pistons, ki niso zmagali vse od 30. oktobra, bodo gostili Philadelphio 76ers. Pistons so zabeležili kar 20 zaporednih porazov, neslavni dosežek, pod katerega se je do zdaj podpisalo 14 ekip v zgodovini lige NBA.

Najdaljši niz zaporednih porazov sicer znaša 28 tekem, rekord pa trenutno držijo ravno naslednji nasprotniki Detroit 76ers, ki so od 27. marca do 29. novembra 2015 izgubili na 28 zaporednih tekmah, najdaljši niz Pistonsov pa do zdaj znaša 21 tekem iz leta 1980. Detroit je v tej sezoni na 23 tekmah zmagal le dvakrat.

Med drugim bodo na delu tudi Milwaukee Bucks, ki bodo gostili pokalne podprvake lige NBA Indiana Pacers. Los Angeles Lakers bodo manj kot 24 ur po porazu pri Dallasu gostovali pri San Antonio Spurs.

Luka Dončić bo z Dallasom znova na delu v noči na petek, ko bodo Mavericks v American Airlines areni gostili najboljše moštvo zahodne konference Minnesota Timberwolves.

