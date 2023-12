Srečanje Dončića z enim izmed njegovih vzornikov pod vprašajem

Luka Dončić je na zadnjem obračunu z Memphisom še enkrat več dokazal, da zna biti v najpomembnejših trenutkih najboljši. Ob dolgem seznamu poškodovanih v zasedbi Dallasa je ob zmagi dosegel 35 točk in dosegel že svojo tisočo trojko v ligi NBA. Tudi dan kasneje bo slovenski as na novi veliki preizkušnji, saj Dallas tudi tokrat ne bo mogel računati na Josha Greena, Maxija Kleberja in Tima Hardawaya Jr., ki je zadnjo tekmo izpustil zaradi bolečin v hrbtu. Ob tem je v zasedbi Dallasa še nekaj vprašajev, med drugim tudi nastop Kyrieja Irvinga, ki si je na tekmi s Portlandom poškodoval peto, in tudi stanje Derricka Jonesa Jr. Na igrišče pa bi se lahko vrnil Grant Williams, ki je okreval po poškodbi. "Za njim je nekaj dobrih treningov, tako da se nadejamo, da se bo vrnil na eni izmed obeh tekem, ki nas čakajo doma," je po zadnjem srečanju dejal trener Jason Kidd, ki bo tako na Williamsa računal že danes ali najkasneje na četrtkovi tekmi z Minnesoto.

LeBron James ima težave z mečno mišico na levi nogi. Foto: Reuters

Oslabljeni Mavericks bodo tako lovili svojo četrto zaporedno zmago, skupno je Dallas v tej sezoni pri 14 zmagah in osmih porazih in je trenutno tretja najboljša ekipa zahoda. Na drugi strani prva tekma po osvojitvi zgodovinskega prvega pokalnega tekmovanja lige NBA čaka Los Angeles Lakers, poleg lovorike pa so igralci LA Lakers vsak zaslužili po 500 tisoč dolarjev (460 tisoč evrov).

Navijače Dallasa lahko ob pogledu na lasten kader nekoliko "potolaži" pogled na kader gostov, pri katerih sta pod vprašajem nastopa glavnih zvezdnikov LeBrona Jamesa (udarnina v levo mečno mišico) in Anthonyja Davisa (bolečina v kolku), poleg tega je vprašaj tudi pri Jarredu Vanderbiltu, medtem ko Jalen Hood-Schifino in Gabe Vincent zagotovo ne bosta na voljo trenerju Darvinu Hamu.

Ekipi sta se nazadnje pomerili 22. novembra, ko je Dallas na gostovanju slavil s 104:101, Dončić pa je bil s 30 točkami najboljši posameznik srečanja. Tudi sicer je Dallas na zadnjih medsebojnih obračunih s pokalnimi zmagovalci uspešnejši, na zadnjih sedmih je izgubil le enkrat.

Liga NBA, 12. december

Lestvica

