Luka Dončić čaral v Memphisu in pisal zgodovino v ligi NBA

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić se je znova izkazal. Na gostovanju v Memphisu je oslabljeni Dallas, ki je pogrešal kar pet poškodovanih igralcev, popeljal do 14. zmage v tej sezoni (120:113). Dosegel je 35 točk, navduševal z atraktivnimi potezami in se znova vpisal v zgodovino lige NBA. Zadel je namreč jubilejno 1000. trojko. To mu je uspelo na 351. tekmi. Manj od njega jih je za omenjeni dosežek v zgodovini tekmovanja potreboval le Buddy Hield (350).

Memphis Grizzlies : Dallas Mavericks 113:120 (24:29, 51:67, 79:96)

Jackson Jr. 41 (trojke 6/10), Bane 28, Williams Jr. 10; Dončić 35, Hardy 19 (trojke 5/7), Exum in Lively II (16 sk.) 16, Prosper 11

Učinek Luke Dončića: 35 točk (za tri 5/10, za dve 4/11, prosti meti 12/13), 8 sk., 6 as., 2 ukr. žogi, 2 blok., 3 izg. žoge v 44 minutah

Nova tekma, nov spektakel. Luka Dončić se ne ustavlja. Odkar igra novopečeni očka s trakom v laseh, Dallas kopiči zmage in pridobiva mesta na lestvici zahodne konference. Čeprav je Dallas na srečanju pogrešal kar pet igralcev, poleg Kyrieja Irvinga, Granta Williamsa, Josha Greena in Maxija Kleberja je tik pred srečanjem zaradi bolečin v hrbtu s seznama kandidatov za srečanje izpadel še Tim Hardaway Jr., so Mavericks zmogli dovolj znanja in moči, da so zmagali tretjič zapored.

Vrhunci Luke Dončića na srečanju v Memphisu:

Mavericks so po Utahu in Portlandu ugnali še Memphis (120:113), Dončić pa je imel v dvorani FedExForum, kjer so ga domači privrženci skušali večkrat spraviti ob živce, Ljubljančan pa jim ni ostal dolžan, kaj za pokazati. Kaj vse se je zgodilo?

Trojka Prosperja po izjemni asistenci Dončića:

Luka Doncic with a no-look DIME to Olivier-Maxence Prosper for the three 🔥pic.twitter.com/xD9EP5f07w — ClutchPoints (@ClutchPoints) December 12, 2023

To je bila tekma, ki jo je Dončić, drugi najboljši strelec lige NBA, odprl z ''air-ballom'', zgrešeno trojko, pri kateri žoga ni zadela niti obroča. Pred zadnjo 35. točko, ki jo je dosegel s črte prostih metov ob zaključku srečanja, si je privoščil še en ''air-ball'' ob zahtevnem metu za dve točki, tisto, kar je pokazal vmes na dvoboju, pa je samo potrdilo, s kakšnim velemojstrom ima opravka svetovna košarka. Ne le, da je bil znova prvi strelec svojega moštva (35 točk), ampak je še enkrat več s spektakularnimi potezami, pri katerih so izstopale atraktivne podaje, na koncu je zabeležil osem skokov in šest asistenc, zbral pa je tudi dve ukradeni žogi in dve blokadi, dokazal, v kako dobri formi se nahaja. Zavedal se je, da bo moral prevzeti vlogo vlečnega voza zdesetkanega Dallasa. Na parketu je prebil kar 44 minut, a zdržal do konca, pri tem pa izgubil le tri žoge.

Jaden Hardy se je izkazal z 19 točkami, za tri točke je metal 5/7, Dereck Lively II pa je dosegel nov dvojni dvojček (16 točk in 16 skokov). Foto: Reuters

Dallas ostal nepričakovano še brez Jonesa Jr.

Dvoboj se je začel nenavadno. Gostitelji so zadeli uvodne tri mete za tri točke, povedli z 9:4, nato pa so gostje, pri katerih se je v začetni peterki ob kopici poškodovanih igralcev znašel tudi Seth Curry, le prevzeli pobudo. Mladi center Dereck Lively II je začel marljivo zbirati tako točke kot tudi skoke, Dončić, ki ga je tesno pokrival David Roddy, pa je izsilil več prekrškov in večino točk v uvodni četrtini dosegel s črte prostih metov. Pri tem je bil zelo natančen. Dallas je z delnim rezultatom 15:2 povedel za +8, gostje pa so nato uvodno četrtino dobili za +5.

Kako se je Dončić otresel Jacksona Jr., zadel, nato pa "zahteval" tehnično napako tekmeca zaradi zaigranega padca:

Luka Doncic wanted a flop called on Jaren Jackson Jr. 😂



pic.twitter.com/AvGcrHfBTt — ClutchPoints (@ClutchPoints) December 12, 2023

Nekdanji košarkar Olimpije in madridskega Reala je odigral celotno uvodno četrtino, nato pa je sledil zaslužen počitek. Dallas je vstopil v drugo četrtino brez njega. Ker se je v prvi četrtini poškodoval mišico še Derrick Jones Jr. in v nadaljevanju srečanja ni več zaigral, se je trener Jason Kidd znašel pred novo težavo, a sta se nato izkazala igralca s klopi, zlasti mladi Jaden Hardy. Zadel je tri trojke, z njegovo pomočjo pa je Dallas ne le zadrževal, ampak še povečeval prednost pred Memphisom.

Jaren Jackson Jr. je tretjič v karieri v ligi NBA presegel mejo 40 točk. Foto: Reuters

Pri gostiteljih je bil v izvrstni formi Jaren Jackson Jr. Igralec, znan po vrhunski obrambni igri, ki je letos zastopal barve ZDA na svetovnem prvenstvu, je polnil koš Dallasa z neizmerno lahkoto, natančen je bil tudi pri metu za tri točke. A tudi to ni pomagalo gostiteljem. Ko se je vrnil na parket Dončić, so Dallas pobegnili na +17, v zadnji minuti prvega polčasa pa mu je uspela še ena izmed čarobnih potez srečanja.

Trojka Exuma po asistenci Dončića, ki je bil že na tleh, a vseeno z izjemno natančnostjo našel prostega Avstralca:

Luka is putting on a passing clinic ladies and gentlemen pic.twitter.com/CVKH5ktgNz — Slightly Biased (@BiasedSlightly) December 12, 2023

Gostitelji so ga v obrambi večkrat podvajali. Tako bi že skoraj izgubil žogo, znašel se je na tleh, a je takrat pokazal izjemno sposobnost in atraktivno našel Danteja Exuma. Avstralec, ki je na zadnjih tekmah zasijal v dodatni luči, postal še kako pomemben strelec Dallasa in s tem zakrpal vrzel ob odsotnosti številnih soigralcev, je po tej podaji zadel trojko, Mavericks pa so odšli na odmor s +16.

V drugem polčasu je šlo Dallasu vse kot po maslu. Po štirih minutah so prvič na tekmi povedli za okroglih +20 (83:63), nato pa je Memphis, pri katerem se je ob Jacksonu Jr. razigral še Desmond Bane (28 točk), z delnim rezultatom 8:0 prebudil občinstvo. V nadaljevanju se je približal Dallasu na devet točk zaostanka, bližje pa ni šlo. Izkušeni Markieff Morris je ob pravem času zadel trojki, hitri A.J. Lawson se je izkazal z zabijanji v protinapadih, Olivier-Maxence Prosper pa se je lahko večkrat zahvalil Dončiću, da ga je našel samega na črti za tri točke. Novinec je zadel tri trojke in prispeval pomemben delež k temu, da je Dallas ohranjal ''varno'' prednost.

Jubilejna tisoča trojka LD77

V zadnji četrtini je sledil zgodovinski trenutek. Dončić je zadel peto trojko na tekmi. To je bila njegova jubilejna tisoča na tekmah rednega dela lige NBA. Kmalu se je oglasila statistika in dala vedeti, kako je Ljubljančan za las zgrešil absolutni rekord lige NBA. Za 1000 trojk je namreč potreboval 351 tekem, rekorder Buddy Hield, ki zdaj nosi dres Indiane, omenjeni dosežek pa mu je uspel za Sacramento, pa jih je dosegel v 350 tekmah.

Jubilejna 1000. trojka Luke Dončića v ligi NBA:

.@luka7doncic records his 1000th career three-pointer 🪄



He is the second-fastest player to 1,000 made👌s in NBA history. pic.twitter.com/kMhWwboeIW — Dallas Mavericks (@dallasmavs) December 12, 2023

Pet minut pred koncem je Memphis še enkrat "zagrozil", približal se je na -10 (99:109), a je Dončić v naslednjem napadu odgovoril s košem. Mavericks niso dopustil gostiteljem, da bi se vrnili v igro za zmago. V zadnji minuti so se še približali na -7, kolikor je na koncu tudi znašala končna razlika.

With his fifth triple of the game, Luka Dončić has now reached 1,000 career 3-pointers made.



Dončić is the second-fastest to the milestone in terms of games played (351).



1. Buddy Hield: 350

2. Luka Dončić: 351

3. Donovan Mitchell: 355

4. Stephen Curry: 366 pic.twitter.com/9tRmKMg4nq — Mavs PR (@MavsPR) December 12, 2023

Občinstvo vzelo na piko Dončića, ki je prejel tehnično napako Ob koncu srečanja, ko je Luka Dončić dobrih 20 sekund pred koncem stopal proti črti prostih metov, si je privoščil še en komentar na račun nenaklonjenega občinstva, s katerim se je zbadal že med srečanjem. Sodniki mu tega niso oprostili, prejel je tehnično napako, njegovo četrto v tej sezoni. Luka Dončić mocking Grizzlies fans has me weak 😂🤣 pic.twitter.com/KjtIY4XiJb — Landon Thomas (@sixfivelando) December 12, 2023

Dallas čaka nova tekma v ligi NBA že v noči na sredo. V Teksas prihaja zvezdniška ekipa Los Angeles Lakers, ki je konec tedna v Las Vegasu osvojila pokal, krstno izvedbo medsezonskega tekmovanja, LeBron James pa je bil izbran za najboljšega igralca turnirja.

Memphis še čaka na vrnitev prvega zvezdnika

V zasedbi Memphisa, ki je v tej sezoni zmagal le šestkrat, sicer odštevajo dni do konca suspenza prvega zvezdnika Jaja Moranta, ki se bo lahko prihodnji teden vrnil v zasedbo grizlijev po 25 tekmah suspenza. Morant je bil junija suspendiran zaradi posedovanja strelnega orožja, kaznovan pa je bil "zaradi nepremišljenega vedenja, ki škodi ligi," je takrat vodstvo lige NBA zapisalo v izjavi za javnost.

Ja Morant je imel v zadnjem obdobju nemalo težav. Foto: Reuters

To je že drugi letošnji suspenz za 23-letnega organizatorja igre. Med rednim delom sezone je moral Morant zaradi podobnega prekrška izpustiti osem tekem. Marca je bil suspendiran, potem ko je v nočnem klubu v Denverju na Instagramu razkazoval orožje in razmetaval z bankovci. Ker pištola ni bila njegova, jo je po preiskavi lige in obljubi, da bo poiskal profesionalno pomoč, odnesel z blažjo kaznijo osmih tekem prepovedi. Maja pa je v novem posnetku na Instagramu znova vihtel pištolo, zaradi česar ga je ekipa grizlijev vnovič suspendirala. Zdaj ga po poročanju ameriških medijev pred vrnitvijo na parket čaka še zaslišanje na sodišču o zadevi, povezani z zadnjim incidentom.

Glasovanje o prodaji Mavericksov prihodnji teden Glasovanje o predlagani prodaji Mavericksov družini Adelson in Dumont bo naslednji teden, je poročal Brad Townsend iz The Dallas Morning News. Komisar Adam Silver naj bi obvestil 30 članov sveta guvernerjev lige, da bo glasovanje potekalo na sestanku 20. decembra. Townsendov vir tudi pravi, da bosta po zaključku prodaje ostala samo dva deležnika. Adelsonovi in ​​Dumontovi bodo večinski lastniki, Mark Cuban pa bo imel znaten delež kot manjšinski lastnik.

