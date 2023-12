Razigrani Dončić, ki se ne ustavlja, že pred tekmo izvedel dobro novico

Košarkarji Dallas Mavericks so na gostovanju pri Portland Trail Blazers prišli še do druge zaporedne zmage. Zasedba iz Teksasa je slavila s 125:112, vloga prvega igralca srečanja pa je znova pripadla Luki Dončiću, ki je srečanje končal pri 32 točkah, šestih skokih in desetih asistencah, ob tem pa je tik pred začetkom srečanja izvedel, da je vodstvo lige preklicalo tehnično napako, ki jo je prejel na zadnji tekmi. Nekaj skrbi Dallasu sicer povzroča poškodba Kyrieja Irvinga.

Luka Dončić je že pred tekmo izvedel dobro novico, saj se je vodstvo lige NBA odločilo, da prekliče tehnično napako, ki jo je Slovenec prejel na tekmi z Utah Jazz, potem ko se je zapletel s Krisom Dunnom. O tem, da ne razume, zakaj je prejel tehnično napako je Slovenec spregovoril že po zadnji tekmi. "Ne vem, kaj se je zgodilo, nič nisem naredil. Malce je bilo odrivanja, a ne za tehnično napako, ker nisem storil ničesar, on je uperil prst proti mojemu obrazu in jaz sem se samo zasmejal, a to je del igre," je dejal Dončić. Vodstvo lige je nato po pregledu posnetka preklicalo odločitev sodnikov.

Situacija, zaradi katere je prvotno prejel tehnično napako:

Dončić je vsako od svojih prejšnjih treh sezon končal s točno 15 tehničnimi napakami, s čimer se je za eno izvlekel pred avtomatskim suspenzom ene tekme. Glede na to, kako konkurenčna je zahodna konference, je Dončićev tekoči seštevek tehničnih napak lahko bistvenega pomena za Dallas. Potem ko so mu zadnjo tehnično napako preklicali, se je v tej sezoni vrnil na skupno tri prejete tehnične napake.

Portland Trail Blazers : Dallas Mavericks 112:125 Učinek Luke Dončića: 32 točk (8/14 za 2, 3/14 za 3, 7/8 prosti meti), 6 sk., 10 as., 1 ukr. žoga, 1 blokada, 5 izg. žog v 41:09 Strelci: Simons 30 (8 as.), Sharpe 24 (9 sk.), Camara 14 (9 sk.); Dončić 32, Exum 23 (7 as.), Hardaway Jr. 20, Jones Jr. 14 (8 sk.)

Vrhunci igre Dončića proti Portlandu:

Še večji razlog za zadovoljstvo - zmaga v Portlandu

Za še širši nasmeh novopečenega očeta Dončića so kasneje poskrbeli skupaj s soigralci, potem ko so v gosteh ustavili Portland Trail Blazers. Gostovanje v največjem mestu v ameriški zvezni državi Oregon je vedno velik zalogaj, kar se je izkazalo tudi v prejšnji sezoni, ko je Portland proti Dallasu doma dvakrat slavil, tokrat pa je zmagala odšla v Dallas. Portland po odhodu prvega zvezdnika ekipe Damiana Lillarda nikakor ne najde pravega ritma, ob tem se je moral proti Dallasu znajti brez Jeramija Granta, Deandreja Aytona, Malcolma Brogdona in Roberta Williamsa III.

Dallas, ki je pogrešal Granta Williamsa, Josha Greena in Maxija Kleberja, je bil v Portlandu boljši nasprotnik, o čemer priča tudi podatek, da Portland ni vodil niti enkrat na srečanju, čeprav je sploh v drugem polčasu ves čas nevarno pretil Dallasu, ki pa je na koncu uspešno odbil vsak poskus Blazersov. Zasedba Jasona Kidda je po nekoliko zaspanih prvih minutah, v katerih je Dončić izgubil tri od skupno petih žog na tekmi, temelje k zmagi postavila že v prvi četrtini, ki jo dobila s 37:22, čeprav je Portland v drugi četrtini poskrbel za niz 14:2, pa so košarkarji Dallasa ob razpoloženem napadu pa so ob polčasu vodili z 71:60. Dončić je že v prvem polčasu dosegel 21 točk.

Dante Exum je s 23 točkami postavil strelski rekord v dresu Dallasa. Foto: Reuters

Poškodba Irvinga, Dončiću na pomoč priskočil Exum

A kljub temu za Dallas ni šlo vse kot po maslu, saj sta slabe štiri minute pred koncem prvega polčasa boleče trčila Dwight Powell in Kyrie Irving. Irving je ob poskusu prodora in polaganja pristal na tleh, Powell pa je ob boju za skok in žogo neugodno pristal na desnem gležnju Irvinga. Ta je zatem takoj odšel v garderobo, zdravniška služba Dallasa pa je malo zatem sporočila, da se Irving zaradi težav z desnim gležnjem ne bo vrnil na parket, Jason Kidd pa je takoj po tekmi dejal, da še nimajo informacij za kako hudo poškodbo gre in da bo več znano po dodatnih pregledih. "Oddahnili smo si, ko smo ga videli v garderobi po koncu tekme, bil je odlično razpoložen in vsi upamo, da se kmalu vrne na parket," pa je po koncu srečanja dodal Tim Hardaway Jr.

Poškodba Irvinga:

Dallas je nato kljub odsotnosti Irvinga tudi v drugem polčasu zdržal pritisk Portlanda. Veliko vlogo je odigral Dante Exum, ki je v drugem polčasu večkrat povlekel voz Dallasa, srečanje pa je končal pri 23 točkah, šestih skokih in sedmih asistencah. Portland se je na začetku zadnje četrtine nevarno približal najprej na štiri točke zaostanka, nato le na tri (96:99), a je v tistih momentih kot pravi kapetan glavno vlogo prevzel Dončić, ki je povezal dve polaganji in trojko, nato pa je še odlično zaposloval svoje soigralce, Dallas pa je na ta način lahko bolj mirno vstopil v končnico. Domači so se sicer 3:47 pred koncem po trojki Reatha še približali na 109:115, a je Dallas nato v zadnjih minutah z delnim izidom 10:3 tekmo mirno pripeljal do konca.

Dončić je bil na koncu z 32 točkami, kljub temu da ni bil pretirano razpoložen pri metu (3/14 za 3, 8/14 za 2) prvi strelec svoje ekipe, od tega jih je 21 dosegel v prvem polčasu. 28-letni Exum je s 23 točkami postavil svoj drugi najboljši strelski izkupiček v ligi NBA. Največ, 28, jih je nekdanji član Partizana dosegel januarja 2020 še v dresu Clevelanda. Hardaway Jr. je tekmo končal pri 20 točkah (4/9 za 3), Derrick Jones Jr. jih je dodal 14, ujel je osem odbitih žog. Pri gostiteljih je bil ob odsotnosti številnih nosilcev igre najbolj razpoložen Anfernee Simons s 30 točkami in osmimi asistencami, Shaedon Sharpe jih je dodal 24 (5/10 za 3).

Vrhunci tekme:

Dallas je zdaj z izkupičkom 13 zmag in osmih porazov na tretjem mestu zahodne konference, skromni Portland je z razmerjem 6-15 šele na predzadnjem 14. mestu. Dallas naslednja tekma čaka v noči na torek, ko bodo Mavericks gostovali pri Memphis Grizzlies.

Boston do nove zmage, Denver poražen tretjič zapored

Boston je na svoji 21. tekmi sezone zmagal še 16., potem ko je s 133:123 v TD Gardnu ugnal New York Knicks. Na koncu sta odločili boljši druga in tretja četrtina domačih, ki so pred vstopom v zadnjih 12 minut vodili s 109:95, kar je bilo na koncu tudi dovolj za zmago. Derrick White je ob zmagi dosegel 30 točk (6/10 za 3), Jayson Tatum jih je dodal 25, na drugi strani sta jih RJ Barrett in Jalen Brunson prispevala po 23.

Boston je ugnal New York. Foto: Reuters

Deveti poraz v sezoni so doživeli prvaki Denver Nuggets, ki jih je na domačem parketu Nuggetsov s 114:106 premagal Houston Rockets. Denver je tako klonil že na tretji zaporedni tekmi. Prvi strelec gostov je bil s 26 točkami Fred VanVleet, domačim pa na koncu ni zadostovalo niti 23 točk in kar 16 skokov Nikole Jokića.

Joel Embiid je ob zmagi Philadelphie nad Atlanto (125:114) dosegel 38 točk in 14 skokov, Oklahoma pa je po podaljšku s 138:136 ugnala Golden State Warriors. Oklahoma je podaljšek izvlekla potem ko je osem sekund pred koncem pri metu za tri nad Chetom Holmgrenom prekršek storil Draymond Green. Holmhren je nato zadel vse tri mete, v dodatnem času pa je zmago domačim deset sekund pred koncem s polaganjem zagotovil Luguentz Dort. Prvi strelec tekme je bil kanadski zvezdnik Shai Gilgeous-Alexander z 38 točkami, za Golden State jih je prvi zvezdnik Stephen Curry prispeval 34, od tega je zadel šest trojk v 12 poskusih.

Toronto je moral v gosteh priznati premoč Charlottu, kljub temu da se je Scottie Barnes z 31 točkami, desetimi skoki in desetimi asistencami blestel s svojim tretjim trojnim dvojčkom v karieri. Zmago domačih je sedem sekund pred koncem z zadetima prostima metoma potrdil Terry Rozier, prvi strelec Hornetsov je bil s 24 točkami Gordon Hayward.

Najbolj strelsko navdahnjen pa je bil v noči na soboto Kawhi Leonard, ki je ob zmagi Los Angeles Clippers nad Utah Jazz (117:103) dosegel 41 točk (6/8 za 3).

