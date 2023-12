Prav poseben večer v ligi NBA

V Las Vegasu se bo v noči na petek odločalo o finalistih novopečenega tekmovanja, ki je v tej sezoni zaživel v sklopu lige NBA. Najprej se bosta za mesto v sklepnem dejanju medsezonskega turnirja v vzhodno obarvanem polfinalu pomerila Indiana in Milwaukee, nato pa sledi obračun med ''zahodnima'' LA Lakers in New Orleansom.

V ligi NBA še naprej dežujejo čestitke in pohvale na račun izjemnega podviga Luke Dončića, ki je v prvem polčasu srečanja med Dallasom in Utahom natresel kar 29 točk, vse skupaj pa oplemenitil z 10 skoki in podajami, s čimer je poskrbel za zgodovinski trojni dvojček, v noči na petek pa se bo dogajanje košarkarske javnosti preselilo v Las Vegas. V tamkajšnji dvorani T-Mobile Arena bo dvojni spored, odločalo se bo o finalistih medsezonskega turnirja.

Indiana dosega največ točk

Rick Carlisle je trener ekipe, ki v ligi NBA v tej sezoni dosega največ točk na tekmo. Foto: Reuters V uvodnem polfinalu se bosta pomerila Indiana in Milwaukee. Izkušeni strateg Rick Carlisle, nekdanji trener Luke Dončića pri Dallasu, ima tako priložnost, da se z Indiano uvrsti v finale novoustanovljenega tekmovanja. Naletel bo na najtežjo možno oviro iz vzhodne konference, na košarkarje Milwaukee Bucks. Indiana v tej sezoni dosega največ točk v ligi NBA, kar 128,4 na srečanje. Na petih tekmah medsezonskega turnirja je vselej dosegla vsaj 120 točk.

Tako je bilo tudi v četrtfinalu, ko je s 122:112 presenetila Boston, pri metih z razdalje pa so izstopali Tyrese Haliburton (pet trojk), Buddy Hield in Bennedict Mathurin (oba štiri trojke). Indiana je v tej sezoni v ligi NBA 9. novembra premagala Milwaukee s 126:124. Takrat ni gostom pomagalo niti 54 točk največjega zvezdnika Giannisa Antetokounmpa. Bucks so v četrtfinalu nadigrali New York s 146:122, Antetokoumbpo (35) in Damien Lillard (28) sta skupaj prispevala 63 točk. Za Indiano bi bil preboj v finale zelo odmeven dosežek, saj je v ligi NBA po letu 2020 še vselej ostala brez končnice.

Kralj James do nove lovorike?

Brandon Ingram je najboljši strelec New Orleans Pelicans, pri katerem v tej sezoni dokaj redno nastopa tudi Zion Williamson. Foto: Reuters V drugem polfinalu medsezonskega turnirja bosta v Las Vegasu obračunala Los Angeles Lakers in New Orleans. Jezerniki so zelo motivirani, zlasti njihov prvi as LeBron James, ki želi že tako bogato kariero, polno rekordnih dosežkov in imenitnih uspehov, začiniti še z novo lovoriko. Lakers so v četrtfinalu po hudem boju s 106:103 izločili Phoenix, takrat je ''kralj'' James prispeval 31 točk, 11 asistenc, 8 skokov in kar pet ukradenih žog. Pelikanom bo skušal prekrižati načrte tudi Anthony Davis, ki se je v mesto angelov pred štirimi leti preselil prav iz New Orleansa. V obratno smer se je odpravil Brandon Ingram in postal zvezdnik New Orleansa. Na 242 tekmah je v povprečju na tekmo prispeval skoraj 24 točk. V prejšnji sezoni so Lakers na štirih medsebojnih tekmah trikrat ugnali New Orleans.

Člani zmagovalne ekipe bodo prejeli finančno nagrado v vrednosti pol milijona ameriških dolarjev.

Medsezonski turnir, polfinalni tekmi:

Lestvica