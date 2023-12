V košarkarskem svetu odmeva podvig slovenskega košarkarskega zvezdnika Luke Dončića, ki je v prvem polčasu zmage nad Utah Jazz s 147:97 dosegel prav poseben trojni dvojček, ki ga ni še nihče pred njim. Povrhu je na večni lestvici trojnih dvojčkov prehitel legendarnega Larryja Birda. "Sem ga?" je najprej vprašal in nadaljeval: "Neverjetno je. Ne vem, kaj naj rečem, če sem iskren. Vsi vemo, kdo je bil Larry Bird. Zato je to zelo posebno." A ni navdušil le z igro, ampak tudi z dodatkom na glavi, po koncu dvoboja pa je nasmejal novinarja, ko je izrekel besedo, za katero se je večkrat opravičil.

Luki Dončiću je v prvem polčasu uspelo nekaj posebnega. In to se je zgodilo prvič, saj še nikomur v vsej zgodovini ni uspelo v prvem polčasu doseči trojnega dvojčka in ob tem imeti vsaj 25 točk. Luka jih je imel celo 29 in ob tem deset točk in deset asistenc.

Povsem ob zaključku druge četrtine sicer še ni kazalo, da bo čarovnik Luka prvi polčas zaključil s trojnim dvojčkom, saj je imel takrat na svojem računu še devet skokov in devet asistenc. A je po hitrem postopku pričaral, kar mu je manjkalo. Minuto in 11 sekund pred koncem je po zgrešenem prostem metu Keonteja Georgea sprva pobral žogo pod svojim obročem, 12 sekund pozneje pa lepo zaposlil centra Derecka Livelyja II., ki je zabil žogo v koš. O tem, ali je vedel, da je vsega skok in asistenco oddaljen od trojnega dvojčka, je Luka po koncu tekme povedal: "Seveda. Ravno zato sem šel v takšno akcijo. To moram priznati."

S končnim izkupičkom 40 točk, 11 asistenc in deset skokov - zadnjo četrtino je zaradi ogromne prednosti presedel na klopi – je dosegel 60. trojni dvojček v karieri in je na večni lestvici prehitel Larryja Birda ter je zdaj na devetem mestu. "Sem ga?" je najprej vprašal in nadaljeval: "Neverjetno je. Ne vem, kaj naj rečem, če sem iskren. Vsi vemo, kdo je bil Larry Bird. Zato je to zelo posebno."

With his 60th career triple-double secured in the first half, Luka Dončić has now passed Larry Bird (59) for 9th place on the NBA’s all-time triple-doubles list. pic.twitter.com/YsJE9jb9do — Mavs PR (@MavsPR) December 7, 2023

Novopečeni očka pa ni plenil pozornosti le zaradi dobre predstave, ampak tudi zaradi posebnega dodatka pri opravi. Zaradi nekoliko daljših las je nosil trak na glavi. "Vsi so govorili, da sem trojnega dvojčka dosegel zaradi traku," se je pošalil Luka: "Sam pravim, da se je to zgodilo zaradi mene."

Dončić se je opravičil za preklinjanje in ob tem nasmejal novinarja

Po dveh težkih porazih je bila zmaga proti Utahu še kako potrebna in pomembna, Luka pa je izpostavil, da je košarkarjem dobro delo, da so imeli po porazu proti Oklahoma City Thunder tri dni časa za pripravo na naslednji obračun. Kako pomemben je bil uspeh, so nazorno pokazale Lukove besede po koncu dvoboja, za katere je dobrodošlo, da jih še ne razume njegova hčerka Gabriela: "Pred tekmo sem rekel, da se ne moremo zajebavati (f...k around v angleščini, op. a.). Oh, sranje. Se opravičujem. Na igrišče smo prišli s pravo energijo, tako v napadu kakor tudi v obrambi."

Novinar je dal vedeti, da se to lahko zgodi marsikomu, še zlasti tistemu, ki manj spi. Ali zaradi hčerkice Gabriele kaj manj spi Luka? "Spim. Super otrok je."

Luka prejel tehnično napako in se čudil V eni od akcij, ko je Dončić prodiral pod obroč in našel na trojki samega Derricka Jonesa jr., se je zapletel v verbalni spopad s Krisom Dunnom. Košarkar Utah Jazz je šel nad Dončića s prstom, ki se je ob tem le smejal. Ob zapisnikarski mizi se je Luka sprva vprašal: "Kaj se je zgodilo?" Sodnik mu je odvrnil, da sta oba prejela tehnično napako. "Kaj sem storil? Ničesar nisem naredil. Jezen je, ker ga vrtim naokoli in mu dajem toliko košev," je dejal Luka. Ko je sodnik želel pomiriti celotno dogajanje, je vprašal Luko, ali bi si z Dunnom segla v roke, a je bil Luka kratek in jedrnat: "Nikakor ne."

Kidd in Hardaway jr. sta se pošalila na Lukov račun

"Mislim, da se Luka zelo zabava v tej sezoni. Tekmuje, se ob tem zabava, tokrat pa je imel ogromno energije. Mislim, da mu trak pomaga," se je na Lukov račun pošalil trener Jason Kidd.

Luka je s trakom pritegnil veliko pozornosti. Foto: Reuters

A na parketu ni bil le Luka. Tudi preostali košarkarji Dallasa so prikazali dobro predstavo. Tekmeca so zadržali pri vsega 97 točkah, prav vseh trinajst košarkarjev pa se je vpisalo med strelce. "Vsi so igrali na pravi način, zato lahko rečem, da je bila tekma kompletna. Nekaj kombinacij je dobrih, ki jih želimo imeti dobro izvedene na redni bazi," je bil zadovoljen Kidd.

V največjo pomoč Dončiću sta bila s 26 in 17 točkami Kyrie Irving in Tim Hardaway jr. Zadnji je bil po tekmi nazoren o Lukovi predstavi in se za konec pošalil na račun slovenskega košarkarja. "Po prvem polčasu sem mislil, da bo šel Luka proti 50 točkam, 20 asistencam in 20 skokom. Imel je priložnost, da bi prvi polčas zaključil s 30 točkami, desetimi asistencami in desetimi skoki, a je zgrešil prosti met. Se zgodi."

Dallas bo naslednji obračun igral v noči na soboto, ko ga čaka gostovanje pri Portland Trail Blazers.