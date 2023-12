Nekdanji soigralec spregovoril o klavrnem odnosu z Dončićem

Nekdanji soigralec Luke Dončića pri Dallas Mavericks Kristaps Porzingis, ki z epizodo v Teksasu ni bil zadovoljen, se je v podkastu The Old Man and the Three razgovoril o časih, ko si je slačilnico še delil s Slovencem, in tudi o svojem odhodu iz Dallasa.

Latvijski košarkar Kristaps Porzingis v tej sezoni v dresu Boston Celtics doživlja novo košarkarsko pomlad. Čeprav je zaradi lažje poškodbe mečne mišice izpustil zadnje štiri tekme, pa je do tega trenutka eden glavnih akterjev v razpoloženi zasedbi Boston Celtics, ki je s 15 zmagami na 20 tekmah trenutno ena najbolj vročih ekip rednega dela lige NBA. 28-letni Latvijec v tej sezoni v povprečju za Boston dosega 18,9 točke in 6,7 skoka na tekmo ter je po številnih težavah obrnil nov list.

Ob bolj svetlih dneh svoje kariere, ki so jo do zdaj zaznamovale številne težave s poškodbami, se je v podkastu nekdanjega soigralca J. J. Redicka razgovoril tudi o svojem odhodu iz Dallasa, kjer si je garderobo med letoma 2019 in 2022 delil z Luko Dončićem. V sezoni, ko je prišel v Teksas, zaradi rehabilitacije po operaciji križne kolenske vezi sploh ni zaigral. V sezoni 2019/20 je manjkal 21-krat, zatem 29-krat, z Dončićem in soigralci pa na parketu ni našel skupnega jezika.

Porzingis je v tej sezoni član Bostona. Foto: Reuters

Porzingis o Dončiću in komunikaciji

Porzingis je glede odhoda iz Dallasa dejal, da je na njegovo slabo izkušnjo v Dallasu vplivalo več dejavnikov. "Vse skupaj je bila zmes več stvari. Zagotovo je bila kriva tudi nezrelost. Vem, da bi lahko veliko stvari naredil bolje, a v tistem obdobju me niso zanimale številke in analitika. Če bi v tistem trenutku kariere nekdo prišel do mene ter mi stvari, cilje in želje predstavil na pravi način, mi rekel, da od mene potrebujemo to in to, ter jasno izrazil cilje, mislim, da bi bili veliko bolj uspešni. Mislim, da bi se z boljšo komunikacijo vse skupaj odvilo drugače," je dejal Porzingis.

Porzingis in Dončić sta skupaj za Dallas zaigrala le na 110 tekmah in bila na koncu daleč od naveze, za katero je marsikdo mislil, da bo strah in trepet lige NBA. Porzingis je spregovoril tudi o odnosu z Luko Dončićem oziroma o tekmovalnosti med njima, ki je prav tako močno zaznamovala njegov čas v dres Mavericks. "Na začetku najine skupne poti sta bila zagotovo prisotna velika tekmovalnost in boj za prevlado. Oba sva si prizadevala, da bi stvari delovale, a mislim, da bi morala biti komunikacija na obeh straneh veliko boljša," je še dejal Latvijec.

"Oba sva si prizadevala, da bi stvari delovale, a mislim, da bi morala biti komunikacija na obeh straneh veliko boljša," je prepričan latvijski orjak. Foto: Reuters

O tem, da se med Dončićem in Porzingisom v Dallasu ni spletla pretirana naklonjenost, je spregovoril tudi Redick, ki je dva meseca v sezoni 2020/21 nosil dres Dallasa. Po besedah Redicka so se Mavericks takrat mudili na gostovanju pri Memphisu, takratni trener Rick Carlisle pa je vzel minuto odmora. Dončić je ob prihodu na klop v jezi vztrajno momljal, nato pa je Carlisle proti košarkarjem zavpil, naj se nehajo obnašati kot otroci. "Zakaj tega ne rečeš Luki?" je trenerju zabrusil Porzingis. "Že takrat mi je bilo jasno, da si nista preveč naklonjena," se je spomnil nekdanji košarkar.

Porzingis je po ne preveč posrečenem poglavju v Teksasu leta 2022 dres Dallasa zamenjal za dres Washingtona. Bil je del menjave v zameno za Spencerja Dinwiddieja in Davisa Bertansa. Pred začetkom letošnje sezone je sledila selitev v Boston.

