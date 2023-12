Uradno: slovenski reprezentant našel nov klub

"Dobrodošel v Istanbulu," so slovenskemu košarkarju Klemnu Prepeliču na družbenih omrežjih zaželeli pri Galatasarayu, kjer si bo Slovenec od zdaj služil kruh. 31-letni branilec je v tej sezoni od konca oktobra branil barve Cedevite Olimpije, s katero je po začetku sezone brez kluba sklenil dvomesečno pogodbo. V Eurocupu je na šestih tekmah v povprečju dosegal 16,2 točke, 8,7 asistence in 2,7 skoka na tekmo, v ligi ABA pa je na parket prav tako stopil na šestih tekmah ter v povprečju dosegal 14,2 točke, 8,2 asistence in 1,8 skoka na tekmo. Na kar šestih tekmah je Prepelič v statistiko vpisal učinek dvojnega dvojčka. V tem obdobju je bil Prepelič najboljši asistent evropskega pokala in regionalne lige, s tem pa je močno opozoril nase tudi pri tujih snubcih in nazadnje sklenil dogovor s turškim prvoligašem.

Galatasaray igra v Fibini ligi prvakov in je po štirih tekmah skupine G na tretjem mestu. V turškem prvenstvu klub zaseda 12. mesto ter je pri štirih zmagah in šestih porazih.

Prepelič je pred prihodom v Ljubljano nazadnje igral za Valencio, kjer je preživel tri sezone. V pestri klubski karieri je med drugim igral še za Branik Maribor, Helios, Banvit, Oldenburg, Limoges, Levallois Metropolitans, Real Madrid in Joventut. Na letošnjem svetovnem prvenstvu je v dresu Slovenije v povprečju dosegal 14 točk, 3,1 skoka in 2,4 asistence na obračun.

