Dallas sporočil težko pričakovano novico glede Kyrieja Irvinga

Ko je Dallas v noči na soboto v gosteh odpravil Portland (125:112) in zmagal 13. v tej sezoni, ni bilo toliko govora o novem uspehu Luke Dončića in soigralcev kot o nesrečni poškodbi Kyrieja Irvinga. Drugi najboljši strelec Dallasa jo je skupil štiri minute pred koncem druge četrtine. Nad njim je storil prekršek center Portlanda Duop Reath, ko pa je bil na tleh, je nanj nesrečno padel soigralec Dwight Powell.

Kako je Powell padel na Irvinga:

Irving je obležal v bolečinah, v nadaljevanju srečanja še stopil na črto prostih metov, nato pa končal tekmo. Do takrat je bil v izjemni formi, ob metu 4/6 iz igre je v 13 minutah prispeval 11 točk, dodal dva skoka in dve asistenci, v nadaljevanju srečanja pa so se morali njegovi soigralci znajti brez njegove pomoči.

Košarkarsko javnost je zanimalo le eno: kako huda je poškodba Irvinga? Si je kaj zlomil, zaradi česar bi sledilo okrevanje in v tem primeru bi moralo moštvo Dallasa iskati drugačne rešitve za nadaljevanje sezone?

The Dallas Mavericks announced today that an MRI revealed a right heel contusion for Kyrie Irving. Irving sustained the injury in the Mavericks’ game at Portland on Friday.



Irving has returned to Dallas to begin treatment, and there is no timetable for his return at this time.