V ligi NBA se bo pisala zgodovina

Obe ekipi imata različno zgodovino uspeha v ligi NBA. Na eni strani so tu Los Angeles Lakers s 17 naslovi lige NBA in na drugi strani Indiana, ki nima še nobenega, zdaj pa se bosta moštvi potegovali za zgodovinski prvi naslov pokalnega turnirja med sezono. Na zaključnem turnirju v Las Vegasu so Lakers v polfinalu ugnali New Orleans Pelicans s 13:89, Indiana pa je bila s 128:119 boljša od Milwaukee Bucks.

Tyrese Haliburton je v odlični formi. Foto: Reuters

V ospredju bo obračun LeBrona Jamesa na eni strani in Tyresa Haliburtona drugi. 23-letni Haliburton v tej sezoni za Indiano v povprečju dosega 26,9 točke na tekmo in je najbolj zaslužen za uvrstitev Pacersov za uvrstitev v veliki finale. LeBron James pa pri skoraj 39 letih kaže, da še zdaleč v ligi NBA ni rekel zadnje. V tej sezoni za klub iz mesta angelov v povprečju dosega 25 točk, 7,5 skoka in 6,6 asistence na obračun, v polfinalu je proti New Orleansu dosegel 30 točk.

Ekipi se v tej sezoni rednega dela še nista pomerili, v lanski sezoni pa sta bili obe uspešni po enkrat, zadnjo tekmo februarja so Lakers dobili s 112:111, medtem ko je tisto novembra prav tako za točko (116:114) dobila Indiana. Lakersi so trenutno peta ekipa zahodne konference (14-9), Indiana pa je z razmerjem 14-7 peta na vzhodu.

