O Dončićevi potezi govorijo vsi: Ne premikaj se, našel te bom

Slovenski košarkarski virtuoz Luka Dončić je znova navdušil svet s svojo izjemno predstavo, ko je njegova ekipa Dallas Mavericks premagala Los Angeles Lakers s tesnim izidom 127:125. Njegov nastop je bil zaradi bolečin v hrbtu celo pod vprašajem. "Zelo malo sem spal. Vse me boli. Staram se. A smo zabeležili dve zmagi v dveh dneh, kar je neverjetno. Zlasti proti takšni ekipi, kot so LA Lakers. Zelo sem ponosen na to," je po veliki zmagi o fizičnem počutju dejal LD77, ki je povrhu vsega navdušil s prav posebno podajo.

S 33 točkami, 17 asistencami in šestimi skoki je Luka Dončić blestel na igrišču, in to kljub bolečinam po padcu na hrbet na prejšnji tekmi proti Memphis Grizzlies. "Na takšnih tekmah želiš igrati. To je velika zmaga za našo ekipo. Igrali smo dve tekmi v dveh dneh. Veliko igralcev imamo poškodovanih, a so vsi dali vse od sebe, da smo vknjižili novo zmago," je povedal po uspehu.

A Luka še zdaleč ni bil edini košarkar, ki je vlekel Dallasov voz. Točko manj je dosegel Tim Hardaway jr., Dante Exum pa je v zadnji četrtini blestel s trojkami – kar pet jih je zadel od skupno sedmih. Zadnje štiri je zadel prav po asistencah Dončića. A ena od podaj je še posebej pritegnila pozornost ljubiteljev košarke, ko je mojstrsko našel Exuma, ki je zadel za vodstvo Dallasa s 102:101. O njej govorijo vsi. "Na pripravah sem fantom rekel, naj med mojim prodorom ostanejo na svojem mestu, ker si bom zapomnil, kje so. 'Ne premikaj se, našel te bom,' sem jim rekel," je razkril Dončić.

Poglejte si podajo Luke Dončića, ki je navdušila vse

"Da igram jaz iz Slovenije proti LeBronu, je posebno"

Nasproti mu je stal vzornik LeBron James, ki je prav tako stisnil zobe in zaigral, dosegel pa je ravno toliko točk kot Luka, ki je poudaril odnos z velikanom košarke: "Neverjetno je. Tako kot on govori z mano, je nekaj posebnega. Odličen odnos imava. In da igram jaz iz Slovenije proti LeBronu, je posebno."

Foto: Reuters

Z izjemnim povprečjem 32 točk na tekmo je Luka drugi strelec lige, prav tako je četrti najboljši podajalec z 8,5 asistence na tekmo. S takšnimi številkami in uspešnostjo Dallasa je razumljivo v igri za laskavo lovoriko MVP lige (najkoristnejši igralec). "Kdo ne bi želel biti MVP lige. A je najpomembnejši naslov. Mislim, da imamo dobro ekipo fantov. Ta je prvi v mojih mislih," je dodal Dončić.

Že čez dva dneva čaka Dončića in soigralce nova preizkušnja. V noči na petek bo namreč v Teksasu gostovala najboljša zahodna ekipa Minnesota Timberwolves.