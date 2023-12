Dončić se odlično privaja #video

Luka Dončić in Anamaria sta 1. decembra naznanila veselo novico, da sta postala starša. Življenje jima je polepšala Gabriela, ki je njuna prvorojenka.

Slovenski košarkarski zvezdnik se na igranje s svojo hčerkico pospešeno pripravlja tudi tako, da svoj čas namenja otrokom v Dallasu. Njegove bližine se je na prav poseben način razveselila ena od deklic, ki ga je močno stisnila.

The cutest video you will see today 🫶 @luka7doncic // #MFFL pic.twitter.com/2QxIASzxoy