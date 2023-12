Dva nova rekorda Dončića in trojni dvojček že v tretji četrtini

Luka Dončić ima s trojnim dvojčkom (40 točk, 12 skokov in 10 asistenc) največ zaslug, da so Dallas Mavericks s 131:120 premagali Portland Trail Blazers. Trideset točk je dosegel že v prvem polčasu, do petega trojnega dvojčka v tej sezoni pa je prišel že v tretji četrtini.

Luka Dončić je dosegel svoj že 61. trojni dvojček v ligi NBA. Z njim je na večni lestvici na devetem mestu. Letos je presegel legendarnega Larryja Birda (59), naslednji pred njim je James Harden (74). S 198 trojnimi dvojčki je rekorder Russell Westbrook.

Ljubljančan je nov rekorder franšize Dallas Mavericks, saj je še na 79. tekmi dosegel več kot 35 točk. Tako je presegel klubsko legendo Dirka Nowitzkega. Podrl pa je tudi svoj rekord iz sezone 2022/2023, ko je na devetih zaporednih tekmah dosegel najmanj 30 točk, zdaj torej še desetič. Spomnimo, da ima še vedno samo 24 let.

Dallas je trenutno najboljša gostujoča ekipa v ligi, saj je dobila devet od 13 tekem. Z razmerjem 8-4 ji na gostovanjih sledijo OKlahoma, Minnesota in Philadelphia.

Najlepše akcije Luke Dončića v Portlandu:

Luka Dončić Foto: Reuters Ob Dončiću s 40 točkami so bili razpoloženi tudi Tim Hardaway ml. (25), Dante Exum in Derrick Jones ml. (po 18 točk). V dresu Portlanda je dal Anfernee SImons 31 točk, Jerami Grant pa 27, ki se je vrnil po štirih izpuščenih tekmah (pretres možganov).

Dallas je v prvi četrtini ostal brez Derecka Livelyja, ki si je zvil gleženj. To je soigralce očitno še bolj podžgalo, saj so drugo četrtino dobili z 38:24. Ob polčasu so tako vodili s 74:63 in prednosti niso več izpustili iz rok.

"Ne gre le zame, za to smo zaslužni vsi. Soigralci so mi pomagali do tega. V prvem polčasu me še niso podvajali in sem zato napadel obroč," je po še eni izjemni tekmi povedal Dončić. V drugem polčasu so ga podvajali in to pač točke dajali tudi njegovi soigralci. "To je super. Si lahko malo spočijem. Igra se štiri na tri, več je prostora in zato dosegamo več točk. Imeli smo ogromno odprtih metov. Všeč mi je, ko me podvajajo."

Trail Blazerse so pred dobrim tednom dni premagali že na domačem parketu (125:112). Prav na tisti tekmi se je poškodoval Kyrie Irving (stopalo), ki še naprej ne igra. Manjkata tudi Josh Green in Maxi Kleber, je pa igral Seth Curry.

Iz Portlanda zdaj Mavericks potujejo še k prvakom v Denver, kjer jih obračun z Nikolo Jokićem in njegovimi Nuggetsi čaka v noči na torek. Denver je minulo nič tesno izgubil z Oklahomo (117:118). Slovenski reprezentant v vrstah Portlanda Vlatko Čančar še naprej okreva po poškodbi.

Liga NBA, 16. december

Lestvica