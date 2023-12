Minnesota je v četrtek z zmago nad Dallasom potrdila, da je trenutno najboljša ekipa zahodne konference lige NBA, Boston pa dan pozneje z zmago nad Orlandom, da je številka 1 v vzhodni konferenci. Celtics so zmagali s 128:111 in so z 19 zmagami (samo pet porazov) tudi za zdaj najuspešnejša ekipa lige.

Boston Celtics ostajajo neporaženi na domačem parketu. Zmaga nad Orlando Magici s 128:11 je še toliko bolj navdušujoča, saj je bila to njihova tretja tekma v zadnjih štirih dneh, igrali pa so brez treh ključnih košarkarjev pod obročem (Kristaps Porzingis, Al Horford in Luke Kornet). "Malo smo moramo spremeniti svojo igro. KP in Al sta za naš sistem igre zelo pomembna, ker pa nista igrala, smo stavili na našo hitrost," je poudaril Payton Pritchard, ki je dal s klopi 21 točk. Klop Bostona je klop Orlanda nadigrala s 47:28. Prvi strelec ekipe, ki ima 19 zmag, največ med vsemi v ligi, je bil sicer prvi zvezdnik Jayson Tatum (30 točk).

Za Celticse je to 20. zaporedna domača zmaga oziroma 13. zaporedna domača zmaga na začetku te sezone, kar je drugi najdaljši niz te franšize na začetku sezone. Rekord je 17 zaporednih zmag, ki so ga v sezoni 1957/1958 dosegli Celticsi na čelu z legendarnim Billom Russellom. Nazadnje so izgubili petega marca.

Brunson z rekordnimi 50 točkami

Jalen Brunson Foto: Reuters Vse boljša je še ena ekipa z nekdanjim Dončićevim soigralcem iz Dallasa, New York Knicks. Jalen Brunson je namreč Kratkohlačnike popeljal do 14. zmage v sezoni, ko so v noči na soboto s 139:122 premagali Phoenix Suns. Brunson je imel neverjeten večer, saj je dal kar 50 točk (rekord njegove kariere v ligi NBA), iz igre pa je metal 17/23. Zadel je prav vseh devet metov za tri točke. Obenem je še ukradel pet žog. Kot na vsaki tekmi sta izstopala še Julius Randle (23 točk) in RJ Barrett (21). V vrstah Phoenixa si je Bradley Beal v prvi četrtini poškodoval gleženj in s tekmo ni mogel nadaljevati. Za Sunse je to šesti poraz na zadnjih osmih tekmah (imajo 13 zmag in 12 porzaov).

Luka Dončić in njegovi Dallas Mavericks bodo naporen teden zaključili v noči na nedeljo, ko bodo gostovali pri Portland Trail Blazersih.

Liga NBA, 15. december

Lestvica