NBA ga je zaradi udarca za nedoločen čas suspendirala

Vodstvo severnoameriške košarkarske lige NBA je za nedoločen čas suspendiralo Draymonda Greena, ki je v obraz udaril Jusufa Nurkića, 29-letnega člana reprezentance Bosne in Hercegovine. V sredo je moral že tretjič v sezoni predčasno s parketa ob porazu njegove ekipe Golden State Warriors v gosteh pri Phoenix Suns s 116:119.

Green, ki je bil prejšnji mesec suspendiran za pet tekem, potem ko je zgrabil Rudyja Goberta iz Minnesote v zadušljiv prijem, je moral iz igre, potem ko je divje zamahnil z roko v obraz igralca Phoenixa Nurkića.

DRAYMOND GREEN DEU UMA NA CARA DO NURKIC!!! 😳😳😳pic.twitter.com/hUzM1hWQpW — Camisa 23 (@camisa_23) December 13, 2023

Zdaj bo moral izpolniti posebne kriterije lige NBA in svojega moštva, preden bo lahko vnovič zaigral.

Green je po omenjeni tekmi stopil pred novinarje in se ob tem opravičil Nurkiću. "Držal me je za boke in sem se skušal premakniti, da bi sodniki videli, da dela osebno napako. Pri tem sem ga nehote udaril ... Opravičujem se Jusufu, ker nisem imel nobenega namena, da bi ga udaril," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal Green.

"Ne vem, kaj je narobe z njim. Mislim, da ta brat potrebuje pomoč. Vesel sem, da me ni skušal utopiti. To, kar je storil, nima res nič skupnega s košarko," pa je dejal Nurkić.