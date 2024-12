Mavericks brez Dončića v Phoenixu

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić se je na božič na tekmi njegovega Dallasa z Minnesoto poškodoval in bo z igrišč odsoten najmanj mesec dni, Mavericks se bodo tako morali znajti brez njega. V noči na soboto po srednjeevropskem času se bodo v Phoenixu pomerili s tamkajšnjimi Suns. To bo že tretji obračun teh dveh klubov v tej sezoni, prva dva so dobili košarkarji iz Arizone.

Luka Dončić je bil na letošnjih tekmah s Phoenixom gonilna napadalna sila Dallasa. Na prvem spopadu teh dveh klubov, 27. oktobra je prispeval 40 točk in deset skokov, na drugi, 9. novembra pa 30 točk ter po sedem skokov in asistenc. Kljub dobrima predstavama Ljubljančana so Teksašani obe tekmi izgubili, prvo s 102:114 in drugi s 113:114. Tokrat se bodo morali znajti brez odličnega Slovenca.

V noči na soboto bo odigranih še sedem tekem, branilci naslova prvakov Boston Celtics gostijo Indiano, izjemno zahteven izziv pa čaka Denver Nuggets Nikole Jokića, ki pričakujejo trenutno najbolj vročo ekipo lige, vodilne na vzhodu Cleveland Cavaliers. Tudi Nuggets imajo v svojih vrstah poškodovanega Slovenca Vlatka Čančarja, ki je že nekaj časa na prisilnem odmoru.

Minnesota Timberwolves, ki so na božični dan zmagali v Dallasu, se tokrat mudijo pri Houston Rockets, NY Knicks igrajo v Orlandu, SA Spurs v Brooklynu, Memphis Grizzlies pa v New Orleansu. V kalifornijskem derbiju se bosta spopadli moštvi LA Clippers in Golden State Warriors.

