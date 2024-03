Jokić ni pomagal Dončiću, Green izključen po štirih minutah! #video

Zvezdnik Golden State Warriors Draymond Green je moral v ligi NBA spet predčasno s parketa. Proti Orlando Magic je prejel dve hitri tehnični napaki in bil izključen četrtič v sezoni. To je bila njegova prva izključitev, odkar je decembra zaradi udarca tekmeca prejel 16 tekem suspenza. Bojevniki so zmagali s 101:93 in ubranili deseto mesto zahoda.

Draymond Green je bil izključen zaradi preostrega jezika po slabih štirih minutah:

Zaradi nepričakovane zmage Houston Rockets proti Oklahoma City Thunderju ostaja pritisk na bojevnike zvezdnika Stephena Curryja velik. Rakete so po podaljšku premagale drugouvrščeno ekipo zahodne konference s 132:126.

Jalen Green in soigralci pri Houston Rockets so najbolj vroči klub v ligi NBA: Zmagali so kar desetkrat zapored. Foto: Reuters

Za Orlando domači poraz pomeni nazadovanje v boju za četrto mesto v vzhodni konferenci. New York Knicks so s 145:101 premagali Toronto Raptors in imajo zdaj na tretjem mestu malo več prednosti pred ekipo s Floride. Vendar pa ne Knicks ne Magic ni treba resno skrbeti glede nastopa v končnici.

Medtem pa je končnica za Brooklyn Nets kljub zmagi vse manj verjetna. Nets so premagali Washington Wizards s 122:119, vendar jim ni uspelo uloviti Atlanta Hawks na desetem mestu lestvice. Hawks so dobili tekmo proti Portland Trail Blazers s 120:106 in imajo devet tekem pred koncem rednega dela že pet zmag več od mrežic.

Trojni dvojček LeBrona

Zmagi sta dosegli tudi obe ekipi iz Los Angelesa. Lakers so tokrat z LeBronom Jamesom, ki je manjkal pri zmagi proti Milwaukee Bucks, s 136:124 slavili proti Memphis Grizzlies. James je dosegel trojni dvojček s 23 točkami, 14 skoki in 12 podajami. V zgodovini lige NBA je drugi najstarejši košarkar s trojnim dvojčkom. Starejši od njega je bil le legendarni Karl Malone, ki mu je to uspelo pri 40 letih in 127 dneh.

LeBron put up 23 PTS, 14 REB, 12 AST and dunked on a former teammate!



Oldest Players With A Triple-Double

40-127: Karl Malone

39-088: LeBron James

39-028: LeBron James

38-353: LeBron James

38-320: LeBron James pic.twitter.com/cHB9rUA9hI — Ballislife.com (@Ballislife) March 28, 2024

Devetintridesetletni superzvezdnik je dejal, da bo moral biti "strateški" pri soočanju s poškodbo gležnja, ki ga muči večji del sezone. "Lepo je biti spet tam na parketu s fanti in vesel sem, da še lahko naredim veliko stvari, ki nam pomagajo zmagati," je po zmagi dejal James.

Clippers pa so se za nedeljski poraz maščevali z zmago s 108:107 proti Philadelphia 76ers, potem ko je Kawhi Leonard v zadnjih trenutkih tekme zadel trojko.

Phoenix na krilih Durant osvojil Denver

Phoenix je pomembno zmago v lovu na (vsaj) šesto mesto, ki pelje neposredno v končnico, dosegel v Denverju. Prvaka lige NBA je premagal s 104:97, junak večera pa je bil Kevin Durant. Prispeval je 30 točk, 13 skokov in kar pet blokad. Tako je Phoenix še drugič v tem mesec v gosteh premagal Nuggets.

Nikola Jokić je z Denverjem na domačem parketu priznal premoč Phoenixu. Foto: Reuters

Gostitelji so igrali brez poškodovanega Jamala Murrayja, ki ima poškodovan lev gleženj, srbskemu asu Nikoli Jokiću, ki je stisnil zobe in vseeno zaigral, čeprav čuti bolečine v spodnjem delu hrbta in levem kolku, pa je zmanjkal le en skok do novega trojnega dvojčka (22 točk, 10 asistenc in 9 skokov). Gostje so prišli do dragocene zmage brez centra Jusufa Nurkića, ki si je v ponedeljek poškodoval desni gleženj na tekmi v San Antoniu, na kateri so Sonca presenetljivo ostala brez zmage (102:104).

Dallas z Luko Dončićem bo šesto zaporedno zmago lovil v noči na soboto (03.00 po slovenskem času), ko bo še drugič zapored gostoval pri Sacramentu, neposrednem tekmecu v boju za končnico.

