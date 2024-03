Kyrie Irving in Mark Cuban prihajata v Slovenijo!

Košarkarji Dallas Mavericks so si lahko privoščili počitek, saj jih naslednja tekma, gostovanje pri Utahu, čaka šele v noči na torek. Tako so se Luka Dončić in druščina v petek udeležili gala večera Mavs Ball, na katerem so prek dražbe zbirali sredstva za dobrodelno pomoč. Najbolj sta se izkazala Kyrie Irving in Mark Cuban, ki sta za izlet v Slovenijo odštela kar 77 tisoč dolarjev. V noči na nedeljo bo sicer v ligi NBA odigranih osem tekem. Začelo se bo z newyorško matinejo, končalo pa z gostovanjem prvaka Denverja v Portlandu. Navijači Dallasa bodo stiskali pesti za Orlando in San Antonio.

Franšiza Dallas Mavericks se že dolgo trudi, da bi tistim, ki so v lokalnemu okolju potrebni pomoči, olajšala mnogotere muke. Tako v klubu že dolgo zbirajo sredstva za dobrodelno pomoč. V petek so se košarkarji na čelu z Luko Dončićem in Kyriejem Irvingom, v tem trenutku morda najbolj vročim dvojcem v ligi NBA, z veseljem udeleželi slovesnega vsakoletnega dogodka Mavs Ball. Potekal je že devetič, na njem pa so prek dražbe zbirali denar. Bili so zelo uspešni in radodarni. Sodelujoči so segli tako globoko v žep, da v klubu poročajo o tem, kako so zbrali rekordno vsoto denarja. Lani je denimo fundacija Mavs prek večera Mavs Ball zbrala slaba dva milijona dolarjev (1,85).

Letos sta najbolj navdušila Kyrie Irving in Mark Cuban. Na dražbi je bila ponujena možnost večdnevnega izleta v Slovenijo, deželo, še kako ponosno na Luko Dončića. Da je bilo vse v slogu 25-letnega Slovenca, je poskrbel končen znesek. Znašal je 70, nato pa ga je Irving povzpel do 77 tisoč ameriških dolarjev. Ravno do znamenite številke, ki je upodobljena na dresu priljubljenega LD77.

Watch Kyrie Irving and Mark Cuban bid against each other for a 5-day trip to Luka Doncic hometown of Slovenia and more- then Luka sweetens the deal!



They both won with bids of $77,000 each to benefit #Mavs charities. #MFFL pic.twitter.com/Sr6ocxJckV — Dorothy J. Gentry (@DorothyJGentry) March 23, 2024

Dončić si je želel, da bi Irvinga in Cubana prepričan še v višjo ponudbo. Skušal ju je prepričati z izjemno ponudbo, v katero je vključil teden treningov ter tekmo proti izbrani vrsti Slovenije, a se drugi najboljši strelec Dallasa in delni lastnik franšize, ki skrbi za delovanje športnega dela, nista dala. Ostalo je pri ''čarobnih'' 77 tisoč dolarjev. Tako je izlet v Slovenijo v sklad fundacije Mavs prinesel kar 154 tisoč dolarjev.

Izkazal pa se je tudi Dončić. Ko je bil ponujena možnost udeležbe na poletnem kampu Irvinga ter učenja njegovih spretnostnih trikov, je dvignil roke in ponudil 33 tisoč dolarjev. Ni bil edini, to vsoto je ponudil še en ponudnik, tako da je Irving s svojim poletnim kampom okrepil znesek fundacije Mavs za 66 tisoč dolarjev.

Luka Dončić returns the favor to Kyrie Irving- bidding $33,000 (another bidder also bid $33,000) for #Mavs charities and a personal skills camp with Kyrie. #MFFL #mavsball pic.twitter.com/AuNMCvQx5V — Dorothy J. Gentry (@DorothyJGentry) March 23, 2024

Navijači Dallasa bodo stiskali pesti za Orlando in San Antonio

Nikola Jokić bo gostoval v noči na nedeljo pri Portlandu, Luko Dončića pa čaka naslednja tekma v ligi NBA dva dni pozneje. Foto: Guliverimage Kar se tiče dogajanja v ligi NBA, kjer se Dallasu nasmiha neposredno sodelovanje v končnici, saj trenutno zaseda šesto mesto zahodne konference, bo v noči na nedeljo odigranih osem tekem. Začelo se bo z newyorško matinejo, v kateri so Knicks veliki favoriti proti Netsom, sklenilo pa jo bo gostovanje prvakov Denverja pri v tej sezoni skromnem Portlandu. Na delu bosta tudi dva neposredna tekmeca Dallasa v boju za (vsaj) šesto mesto. To sta Sacramento, ki bo gostoval v Orlandu, ter Phoenix, ki ga čaka dvoboj v San Antoniu. Navijači Dallasa bodo tako v noči na nedeljo stiskali pesti za Magic in Spurse.

Dončič si lahko privošči malce daljši počitek, saj ga naslednja tekma čaka v noči na torek. Takrat bo gostoval pri Utahu, ki ga je nedavno premagal v Dallasu. Dan pozneje sledi izjemno pomembno gostovanje pri Sacramentu, neposrednem tekmecu za boj za šesto mesto, tako da se obeta še kako pester prihodnji teden.

