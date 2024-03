V noči na soboto bo v ligi NBA na sporedu osem tekem. Najboljša ekipa lige Boston Celtics bodo gostovali pri Detroit Pistons. Kelti so se z istim tekmecem pomerili že v torek in visoko zmagali, bodo pa lovili skupno že osmo zmago v nizu. Najboljša ekipa zahoda Oklahoma bo na delu pri Toronto Raptors.

Los Angeles Lakers bodo na domačem parketu pričkali Philadelphio 76ers, Golden State pa čaka obračun z Indiano.

Luka Dončić bo z Dallasom po četrtkovi zmagi znova na delu v noči na torek, ko bo ekipa, ki jo vodi Jason Kidd, gostovala pri Utah Jazz.

Pelicans vsaj dva tedna brez Ingrama

Brandon Ingram Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko New Orleans Pelicans bodo v boju za končnico najmanj dva tedna igrala brez svojega zvezdnika Brandona Ingrama, ki si je poškodoval levo koleno v četrtek ob porazu s 106:121 proti Orlandu, so objavili Pelikani. Petindvajsetletni Ingram je drugi strelec in prvi podajalec ekipe.

New Orleans je z 42 zmagami in 27 porazi peti na zahodnem delu lige, mesto pred Dallasom. Ekipa Luke Dončića ima 41 zmag in 29 porazov ter je ta čas na zadnjem mestu, ki prinaša neposredno uvrstitev v končnico. Ingram, ki ima povprečje 20,9 točke, 5,8 podaje in 5,1 skoka na tekmo v sezoni, bo manjkal najmanj na sedmih od zadnjih 13 tekem svoje ekipe v rednem delu sezone.

Liga NBA, 22. marec:

Lestvica: