Dončić osrečil navijače in presenetil z izbiro jeklenega konjička #video

Košarkarji Dallas Mavericks so v nedeljo po košu v zadnji sekundi tekme s 107:105 premagali prvake Denver Nuggets in prišli do pomembne zmage v boju za končnico. Po zmagi je bil razumljivo odlično razpoložen Luka Dončić, ki se je ob odhodu iz dvorane American Airlines center ustavil in navijačem podelil nekaj avtogramov, še bolj pa je nase opozoril s svojim avtomobilom.