Kopitar in Kralji v Teksasu, Dallasa v tej sezoni še niso premagali

V hokejski ligi NHL bo le dan po zmagi v Chicagu (5:0) na delu spet Anže Kopitar, ki s svojimi Los Angeles Kings gostuje v Dallasu. Z moštvom Dallas Stars, trenutni četrtim na lestvici zahodne divizije, so se Kralji v tej sezoni pomerili že dvakrat in obakrat izgubili.

LA Kings so po 66 odigranih tekmah sezone sedmi na lestvici zahodne konference lige NHL in tretji v pacifiški diviziji. Pred Vegas Golden Knights imajo dve točki prednosti, za Nashville Predators zaostajajo eno točko.

Ponoči po slovenskem času se bodo Kopitarjevi ustavili v Dallasu pri Stars, moštvu s katerim so se v tej sezoni pomerili že dvakrat in obakrat izgubili. 17. januarja v Teksasu z 1:5, 10. marca v Los Angelesu pa z 1:4. Kralji so Teksašane nazadnje premagali januarja lani, ko so na domačem ledu napet spopad dobili s 3:2.

Po tekmi v Dallasu Kralje do konca rednega dela sezone čaka še 15 tekem, naslednja bo v sredo, 20. marca v Los Angelesu, ko v dvorano Crypto.com prihajajo Chicago Blackhawks.

