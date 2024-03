Floridi velika poslastica

Hokejisti Floride so v ligi NHL ponoči gostovali v Dallasu in po preobratu v zadnji tretjini dobili veliki derbi s 4:3. Gre za obračun, ki ga številni ameriški mediji vidijo tudi v finalu letošnjega boja za Stanleyjev pokal. Florida je z zmago prav tako potrdila prvo mesto na vzhodu in v ligi.

Na derbiju v Teksasu so gostitelji vse do 33. minute po golih Jasona Robertsona, Wyatta Johnstona in Joeja Pavelskija vodili s 3:0. Sam Reinhart pa je pred drugim odmorom znižal na 3:1. V zadnjem delu je Florida poskrbela za preobrat. Dvakrat je ob igralcu več na ledu zadel Aleksander Barkov, tudi podajalec pri prvem golu, enkrat pa Sam Bennett.

"V uvodnih 30 minutah, ne, kar v dveh tretjinah, nismo bili pravi in na ledu nismo izgledali tako kot moramo. Nismo igrali dovolj čvrsto in to smo pokazali šele v zadnji tretjini. To je zelo pomembno in tako moramo igrati na vsaki tekmi," je potek derbija in pot do preobrata videl strateg Floride Paul Maurice.

Rangers boljši od Caroline

V derbiju vrha metropolitanske skupine pa so New York Rangers v gosteh premagali Carolino z nogometnim izidom 1:0 in na 16. tekmi dosegli 13. zmago. Edini gol na tekmi je ob koncu prve tretjine dosegel Adam Fox, še drugič zaporedoma pa je blestel vratar New Yorka Igor Šesterkin, ki je z 28 obrambami spet ohranil svojo mrežo nedotaknjeno.

New York Rangers so v gosteh premagali Carolino. Foto: Reuters

Z vidika Los Angeles Kings in Anžeta Kopitarja je bil pomemben tudi obračun med Seattle Kraken in Vegas Golden Knights, ki ga je moštvo iz Nevade dobilo po podaljšku s 5:4 in se z Los Angelesom s 77 točkami izenačilo na sedmem mestu zahoda.

Seattle je v zadnjem delu zmogel preobrat in zaostanek 1:2 spremenil v vodstvo s 4:2. A to ni bilo dovolj za obe točki. Vsega 17 sekund pred koncem je z drugim golom na tekmi izenačil Jonathan Marchessault, Jack Eichel pa je po treh minutah dodatnega dela odločil zmagovalca.

Deset točk prednosti pred Los Angelesom ima zdaj na zahodu tudi Colorado, ki se je veselil zmage v Calgaryju s 6:2. Tekmo so gostje v svojo korist odločili v drugi tretjini, ki so jo dobili s 5:0, dva gola in dve podaji je na tekmi vpisal Mikko Rantanen.

Los Angeles danes ponoči čaka zahtevno gostovanje v St. Louisu, ki se na devetem mestu zahoda krčevito bori za končnico in podaljšanje sezone.

Liga NHL, 11. marec:





Lestvica:





