Vodilno moštvo lige NHL na obisku pri Minnesoti

V noči na torek bo v ligi NHL na sporedu deset tekem. Kralji Anžeta Kopitarja, ki so sinoči v goteh z 2:1 premagali Pingvine in pokvarili dan Jaromira Jagra, ko so v dvorani PPG Paints Arena upokojili njegov dres, imajo prost večer. Vodilno moštvo lige NHL Vancouver Canucks gostuje pri Minnesoti, ki je v naletu, prvaki Vegas Golden Knights pa se bodo srečali s San Jose Sharks.