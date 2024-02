St. Louis z visoko zmago ujel Kopitarjeve Kralje

V hokejski ligi NHL sta bili v nedeljo le dve tekmi, Montreal Canadiense so v gosteh s 7:2 nadigrali St. Louis Blues in na lestvici zahodne konference ujeli Los Angeles Kingse Anžeta Kopitarja. V drugi tekmi večera je J.T. Miller zadel pet sekund pred koncem podaljška in Vancouver Canucks so s 3:2 premagali Washington Capitalse.

J.T. Miller je zadel 4,8 sekunde pred koncem podaljška, Thatcher Demko je ubrnail 32 strelov in najboljša ekipa lige Vancouver Canucks je s 3:2 premagala Washington Capitalse. To je njihova 35. zmaga sezone, Washington ostaja pri 23. Čeprav je zadel tudi Aleks Ovečkin, pa so hokejisti iz ameriške prestolnice izgubili petič na zadnjih šestih tekmah.

Jordan Kyrou je dosegel dva gola, Torey Krug pa je podal za kar pet zadetkov in St. Louis Blues so prišli do visoke zmage s 7:2 nad Montreal Canadiens. St. Louis je tako na zadnjih osmih tekmah dosegel kar sedem zmag.

Anžeta Kopitarja in njegove Kingse naslednja tekma čaka v sredo zjutraj po srednjeevropskem času, ko se bodo pomerili z Buffalo Sabres, tretjo najslabšo ekipo vzhoda.

Liga NHL, 11. februar:

Lestvica: