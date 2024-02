Toronto končal zmagoviti niz Dallasa

Hokejisti Dallasa so v Torontu lovili peto zaporedno zmago in že 32. v sezoni, s katero pa bi ohranili stik z vodilnim moštvom zahodne konference Vancouvrom, a pri tem niso bili uspešni, saj so Maple Leafs zmagali s 5:4 (njihova 26. zmaga). Na vzhodu so sta se v derbiju spopadla New York in Tampa Bay. Rangers so do 32. zmage sezone prišli z rezultatom 3:1.