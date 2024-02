Kako se je razpletla All-Star tekma?

Šestindvajsetletni Američan, ki vodi na lestvici strelcev v NHL s 40 zadetki, je član ekipe Toronto Maple Leafs, tako da so bili domači navijači še toliko bolj zadovoljni ob slavju.

"Zmaga je le še češnja na torti. Nekaj fantov je res igralo neverjetno. Zelo zabavno je bilo, vzdušje odlično, na koncu pa še zmaga pred navijači," je dejal Matthews.

Najboljši strelec v dveh od zadnjih treh sezon in najkoristnejši igralec (MVP) 2022, pa je bil precej skromen, kar zadeva tokratni izbor za MVP tekme zvezd: "Mislim, da bi bilo to lahko malce pristransko, glede na to, da smo v Torontu."

Na večeru All Star so nastopile štiri ekipe, kapetani pa so izbirali soigralce. Izbirali so Connor McDavid iz Edmontona, Matthews, Nathan MacKinnon iz Colorada ter Quinn Hughes iz Vancouvra.

Polfinala odločena po kazenskih strelih

Ekipe so igrale s po tremi igralci v polju in vratarjem, igrali pa so dvakrat po 10 minut. Polfinalna obračuna sta se končala po kazenskih strelih.

Finale je bil izenačen pri 3:3 po polčasu, pri čemer so za Matthewsovo ekipo zadeli Clayton Keller, Mitch Marner in Matthews, za McDavidovo pa Boone Jenner, David Pastrnak in Leon Draisaitl.

Ekipa Connorja McDavida. Foto: Reuters

Filip Forsberg in Matthews sta nato poskrbela za 5:3, Alex DeBrincat je dodal še en gol za Matthewsovo zasedbo, ki je zadnji gol dosegla prek Mathewa Barzala, vmes pa je za tekmece zadel še Tomaš Hertl.

"Všeč mi je bil izbor igralcev. Veliko je teh, s katerimi se poznam, nekaj je prijateljev, s katerimi sem igral v preteklosti, tako da je bilo lepo, da smo se dobili," je povedal Matthews.

Ekipa McDavid je v polfinalu ugnala ekipo MacKinnon s 4:3, moštvo Matthews pa je v drugem polfinalu s 6:5 odpravilo Hughesovo zasedbo.