Konec sijajne serije Edmontona, rekord ostaja nedotaknjen

Connorju McDavidu in soigralcem Edmont Oilers zmagovitega niza ni uspelo podaljšati na 17. Vegas jih je premagal s 3:1 in jim preprečil izenačitev najdaljše zmagovite serije v zgodovini ligi NHL, pod katero se je leta 1993 podpisal Pittsburgh. Foto: Reuters

Hokejisti Vegas Golden Knights so pred domačimi gledalci s 3:1 premagali Edmonton Oilers in končali kar 16 tekem dolg zmagoviti niz kanadske ekipe, ki ji tako ni uspelo izenačiti rekordne serije v NHL, za katero je v sezoni 1992/93 poskrbel Pittsburgh Penguins.

Člani Edmonton Oilers so izgubili prvič po 19. decembru, ko so se iz New Yorka vrnili s porazom 1:3. Po več kot mesecu in pol od zadnjega poraza je bilo za njihov zmagoviti niz usodno gostovanje v Vegasu, kjer se je pred skoraj 18.500 gledalci zanje začelo odlično, končalo pa z zmago domačih.

Kapetan Connor McDavid je že v peti minut, in to kljub igralcu manj, zadel za vodstvo kanadskega moštva, a bil na koncu edini, ki mu je uspelo premagati razpoloženega vratarja Adina Hilla. Še pred koncem uvodne tretjine je Nicolas Roy izenačil. Rezultat je vztrajal do začetka zadnjega dela, ko je Chandler Stephenson zadel za vodstvo domačih. Edmonton je ob koncu izenačenje in morebitni podaljšek lovil brez vratarja in s šestimi igralci v polju, a se mu ni izšlo. William Karlsson je plošček poslal v prazen gol in postavil končnih 3:1.

Edmontonu tako po vrnitvi po premoru za tekmo zvezd ni uspelo izenačiti rekordnega, 17 tekem dolgega zmagovitega niza Pittsburgh Penguins iz sezone 1992/93.

Vodilna ekipa lige Vancouver Canucks je zmagala na gostovanju pri Carolini. Foto: Guliverimage Vegas ostaja na drugem mestu pacifiške divizije, pred njim je s tekmo manj in sedmimi točkami več vodilno moštvo zahodne konference Vancouver Canucks. Ta je v torek zmagal na gostovanju pri Carolina Hurricanes, kjer je J. T. Miller v zadnji tretjini zadel za zmago s 3:2. Edmonton je na tretjem mestu pacifiške divizije, tri točke pred četrtim Los Angeles Kings, ki se v tekmovalni ritem vrača v soboto s tekmo proti Edmontonu.

Vodilna ekipa centralne divizije Dallas Stars je z 2:1 premagal Buffalo, drugi Colorado pa je s 3:5 izgubil pri New Jersey Devils.

Vodilni moštvi vzhodne konference sta izgubili. Boston je pred domačimi gledalci z 1:4 klonil proti Calgaryju, Florida Panthers pa po hudem boju z 1:2 proti Philadelphii.

Najvišjo zmago večera sta dosegla Pittsburgh Penguins in Montreal Canadiens. Prvi je doma s 3:0 premagal Winnipeg, Tristan Jarry je zaustavil vseh 23 strelov gostov, Montreal pa je s 5:2 slavil pri Washignton Capitals. Nick Suzuki in Juraj Slafkovsky sta k zmagi prispevala po dva zadetka

Liga NHL, 6. februar

Lestvica: