Kralje manj kot 24 ur po veliki zmagi čaka nov boj

Slovenski as Anže Kopitar je v soboto minuto in pol pred iztekom rednega dela zadel za izenačenje na 4:4, zmagoviti gol pa je v podaljšani igri dosegel Brandt Clarke. Hokejisti iz Kalifornije so v pacifiški skupini četrti z 62 točkami.

Že ob 21. uri po slovenskem času se obeta lokalni obračun New York Islanders in New York Rangers. Ti so trenutno tretja ekipa vzhoda, medtem ko so Islanders deseti.

Liga NHL, 18. februar

Lestvica

Preberite še: