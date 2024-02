Kopitar izsilil podaljšek in se razveselil zmage na zahtevnem gostovanju

Sobota prinaša kopico tekem lige NHL. Hokejisti LA Kings so kot prvi opravili svoje delo in na gostovanju pri enem najboljših moštev vzhodne konference Boston Bruins zmagali v podaljšku s 5:4. Slovenski as Anže Kopitar je minuto in pol pred iztekom rednega dela zadel za izenačenje na 4:4, zmagoviti gol pa je v podaljšani igri dosegel Brandt Clarke. Kralji bodo v noči na ponedeljek gostovali pri Pittsburgh Penguins, ki bo pred tem upokojil 68-ico Jaromira Jagra. 52-letni Čeh, ki s svojim Kladnom še vedno aktivno igra v prvi češki Extraligi, se je te dni na treningu pridružil Pittsburghu.

Kralji so tako dosegli drugo zaporedno zmago po uspehu proti New Jerseyju z 2:1 pred dvema dnevoma, potem ko so na prvi tekmi tedna kar z 0:7 klonili proti Buffalu.

Danes je Boston, vodilna ekipa atlantske skupine, bolje odigral večji del tekme in trikrat vodil, a so se gostje vselej vrnili. Po zaostanku z 1:3, dva gola za domače je dosegel James Van Riemsdyk, je Los Angeles z goloma Vladislava Gavrikova in Alexa Laferriera na začetku zadnje tretjine že izenačil, potem pa je za novo vodstvo Bostona poskrbel Trent Frederic.

Brandt Clarke je v podaljšku zadel za zmago Kraljev. Foto: Reuters

Kralji so imeli nato v končnici rednega dela igralca več, kar je izkoristil Kopitar in s 17. zadetkom v sezoni svoji ekipi zagotovil podaljšek. V tem pa so bili gostje boljši in slavili z golom Brandta Clarka pol minute pred koncem.

Hokejisti iz Kalifornije so v pacifiški skupini četrti z 62 točkami.

Naslednjo tekmo bodo Kopitar in soigralci igrali 19. februarja proti Pittsburghu.

Liga NHL, 17. februar

Lestvica

