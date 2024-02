Kralji se bodo na zmagovito pot poskušali vrniti pri Hudičih

V najmočnejši hokejski ligi na svetu NHL se obeta pester četrtek. Na delu bo večina moštev, tudi Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja, ki gostuje v New Jersey Devils. Kralji so trenutno četrti v pacifiški diviziji, s tremi točkami manj jim sledi Calgary, a ima na računu tri tekme več. Vodilna ekipa tekmovanja Vancouver gosti Detroit, New York Rangers šesto zaporedno zmago lovijo doma proti Montrealu.