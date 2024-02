Anže Kopitar in Kralji po maščevanje v Buffalo

V hokejski ligi NHL se bodo Anže Kopitar in njegovi Los Angeles Kings v noči na sredo ustavili v Buffalu, pri moštvu Sabres, ki jih je 25. januarja v dvorani Crypo.com premagalo s 5:2. Kralji so bili tedaj v seriji porazov, zdaj pa so v ameriško zvezno državo New York pripotovali na krilih dveh zaporednih zmag.