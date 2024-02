Kralji po preobratu praznih rok

Hokejisti Los Angeles Kings so na gostovanju pri divizijskem tekmecu Edmonton Oilers izgubili z 2:4 in so zdaj dve točki za kanadskim moštvom, a še vedno na mestu, ki zagotavlja končnico. Slovenski as Anže Kopitar je ob porazu zadel za vodstvo z 2:1. Kralji bodo že v noči na sredo gostovali še pri Calgary Flames.

Srečanje v areni Rogers Place se je za Kralje začelo dobro. Trevor Moore je v sedmi minuti zadel za vodstvo, a so domači tik pred iztekom tretjine z zadetkom Zacha Hymana, ki mu je asistiral kapetan Connor McDavid, izenačili.

Tudi drugi del se je začel po željah gostov, Alex Laferriere se je podpisal pod novo vodstvo Kalifornijcev. Ob tem je z asistenco sodeloval tudi Anže Kopitar. Ta je imel s soigralci v nadaljevanju dve priložnosti za zvišanje vodstva ob igri z igralcem več, a se Stuart Skinner ni pustil več premagati (38 obramb). So pa na drugi strani domači v 36. minuti izkoristili prvo številčno prednost na obračunu, izenačil je Leon Draisaitl.

Nemec je v začetku zadnje tretjine asistiral Evanu Bouchardu za prvo vodstvo Edmontona na tekmi. V 57. minuti je zadel še Ryan Nugent-Hopkins in zmanjšal upe Kraljev na zmago. Ti so se poskušali približati, a jim ni uspelo. Kalifornijsko moštvo je slavilo s 4:2 in s tem končalo niz treh zaporednih porazov.

Kopitar in soigralci bodo znova na delu že v torek zvečer, ko bodo kanadsko turnejo nadaljevali v Calgaryju.

Vrhunci srečanja v Edmontonu:

Redni del sezone v ligi NHL se bo sklenil 18. aprila. Kralje v manj kot dveh mesecih čaka še 25 tekem. Zasedba iz Kalifornije po zadnjem porazu z 68 točkami ostaja na četrtem mestu razvrstitve pacifiške skupine, Edmonton Oilers je z eno odigrano tekmo manj in dvema točkama več tretji. Na vrhu pacifiške divizije so hokejisti Vancouver Canucks, ki so odigrali že 60 tekem in zbrali 82 točk.

Washington Capitals je doma premagal Ottawo. Foto: Guliverimage

Washington Capitals so pomembno zmago dosegli pred domačimi gledalci, kjer so s 6:3 premagali Ottawa Senators. V deveti minuti so vodili z 2:0, v 13. so gostje izenačili, a še pred iztekom uvodnega dela je Washington znova ušel na +2 in vodstvo zadržal vse do konca. Hendrix Lapierre je k zmagi prispeval dva gola, Aleksej Protas in Brady Thachuk pa zadetek in asistenco.

Vroče je bilo v Teksasu, kjer je med Dallas Stars in New York Islanders odločal podaljšek, v katerem je Bo Horvat gostom zagotovil zmago.

Liga NHL, 26. februar

Lestvica

