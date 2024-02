Bodo Kopitar in Kralji začeli nov zmagoviti niz?

Po tem, ko je Nashville v petek zjutraj po slovenskem času z zmago s 4:1 končal štiri tekme trajajoč zmagoviti niz moštva Los Angeles Kings imajo Anže Kopitar in njegovi soigralci priložnost, da pridejo do 29. zmage v sezoni in začnejo novo serijo zmag. LA Kings se bodo v nedeljo zjutraj po slovenskem času (4.30) na domačem ledu pomerili z mestnimi tekmeci Anaheim Ducks.

Boj za mesta, ki vodijo v končnico lige NHL se razvnema, LA Kings Anžeta Kopitarja trenutno zasedajo sedmo mesto na lestvici zahodne konference, po 55 odigranih tekmah pa imajo štiri točke prednosti pred osmimi Nashville Predators, ki pa so odigrali dve tekmi več.

V noči na nedeljo imajo Kralji lepo priložnost, da pridejo do 29. zmage v sezoni, v svoji dvorani Crypto.com napreč gostijo mestne tekmece Anaheim Ducks, ki jim v tej sezoni ne gre in so z 42 točkami na 14. mestu zahoda. V tej sezoni sta se moštvi že srečali, 24. novembra lani so v Anaheimu s 5:2 zmagali Kralji, Kopitar pa je tedaj prispeval gol in podajo.

Po tej tekmi Kralje čaka kanadska turneja, na kateri se bodo v torek zjutraj pomerili z Edmontonom, dan kasneje še s Calgaryjem, v petek, 1. marca pa z Vancouvrom.

