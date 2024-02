Nashville končal zmagoviti niz Kraljev

Hokejisti Los Angeles Kings so na domačem ledu z 1:4 (zadnja zadetka sta padla v prazen gol) izgubili z Nashville Predators, ki so Kraljem preprečili peto zaporedno zmago. Kevin Fiala je bil edini, ki mu je uspelo premagati gostujočega vratarja Juuseja Sarosa, pri edinem zadetku kalifornijske ekipe je s podajo sodeloval kapetan Anže Kopitar. Odlično serijo so nadaljevali člani New York Rangers, ki so za deveto zaporedno zmago s 5:1 odpravili New Jersey Devils. Slab večer je za vodilnima moštvoma zahodne konference, tako Vancouver Canucks kot Dallas Stars sta izgubila četrtič zapored, izgubil je tudi vodilni na vzhodu Boston.

Za moštvi v ligi NHL je pester četrtek. Na delu so bili tudi člani Los Angeles Kings, ki jim pred domačimi gledalci ni uspelo podaljšati zmagovitega niza na število pet.

V zaostanku so se znašli v deveti minuti, a je še pred koncem prve tretjine Kevin Fiala po podajah Anžeta Kopitarja in Adriana Kempeja ob številčni prednosti izenačil. Rezultat je vztrajal vse do 35. minute, ko je David Rittich klonil drugič, ugnal ga je Mark Jankowski. Kralji so v zadnji tretjini povsem prevladali, iskali drugi izenačujoči zadetek, a jim Juuseja Sarosa ni več uspelo premagati. V zadnjih minutah so poskušali tudi brez vratarja in s šestimi igralci v polju, a se jim ni izšlo. Gostje so dva ploščka poslali v prazen gol in odpeljali zmago z 1:4.

LA Kings ostajajo na četrtem mestu pacifiške divizije, ki jim trenutno še zagotavlja vstopnico za končnico, Nashville je peti v centralni diviziji, na računu ima dve tekmi več od Kraljev in štiri točke manj.

Kopitar in soigralci bodo znova na delu v noči na nedeljo, ko bodo gostili kalifornijski obračun z Anaheim Ducks.

Na prvem mestu pacifiške divizije ostaja Vancouver, ki pa je izgubil četrtič zapored, tokrat ga je s 5:2 premagal Seattle, Jared McCann je k zmagi prispeval gol in tri asistence. Izgubila je tudi druga ekipa Pacifika, branilec naslova Vegas, ki je s kar 3:7 klonil proti Toronto Maple Leafs. Kanadsko moštvo je že po 16 minutah vodilo s 4:0, za šesto zaporedno zmago pa nato dodalo še tri gole.

Tudi vodilni zasedbi centralne divizije Dallas in Colorado sta izgubili. Teksaška zasedba je vknjižila četrti zaporedni poraz, s 4:1 jo je premagala Ottawa, Colorado pa je v podaljšku izgubil z Detroitom.

Zmagoviti niz NY Rangers se nadaljuje

Tudi vodilni na vzhodu Boston se tokrat ni veselil zmage, je pa točko ujel v podaljšku pri Calgaryju. So pa bili zato toliko bolj uspešni člani drugega moštva vzhodne konference New York Rangers, ki so zmagali devetič zapored. Tokrat so s 5:1 slavili pri New Jersey Devils, Artemij Panarin je prispeval tri asistence, Alexis Lafreniere dva gola.

Člani St. Louis Blues so s 4:0 odpravili NY Islanders, odločilnih je bilo 32 sekund druge tretjine, v katerih so dosegli kar tri zadetke.

Do zmag so prišli še Pittsburgh, Washington in Carolina.

Liga NHL, 22. februar

Lestvica

