Oslabljeni Detroit skuša preprečiti sedmi zaporedni poraz

Detroit Red Wings so na pragu uvrstitve v končnico. Z 72 točkami so deveta ekipa zahodne konference. V noči na petek igrajo z Arizona Coyotes, ki jim gre na zahodu še nekaj slabše (26 zmag in 57 točk). Na prvem medsebojnem dvoboju v tej sezoni je Arizona zmagala s 4:0. Detroit trenutno pogreša svojega najboljšega, Dylan Larkin (26 golov, 28 asistenc) je poškodovan. Večina ekipa ima še od 14 do 18 tekem v rednem delu.

